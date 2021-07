Rassemblement à la mémoire de la 14e victime de féminicide de l’année au Québec

MONTRÉAL — Un rassemblement à la mémoire de Rajinder Prabhneed Kaur, la victime du 14e féminicide de l’année au Québec, aura lieu vendredi devant le métro Parc.

L’événement, organisé par le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA) et soutenu par le Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), s’ouvrira avec une séance de création d’affiches, à 13h, suivie d’un rallye.

«La violence masculine envers les femmes et les enfants est un problème de société et nous devons tous agir collectivement pour y mettre fin maintenant», fait valoir le CCFSA sur son site internet, en amont du rassemblement. «Aucune autre forme de violence n’est tolérée et traitée de la même manière! »

En 2019, 11 femmes ont été tuées par des hommes au Québec, selon des données de l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation. En 2020, ce nombre avait presque doublé, atteignant 21. Avec 14 féminicides en 7 mois, l’année 2021 s’annonce encore plus meurtrière.

Le confinement est reconnu par de nombreux experts et intervenants du milieu comme l’une des causes principales de cette augmentation, alors que les conjoints violents bénéficient d’un contrôle accru sur leurs victimes.

L’étape de la séparation, où l’agresseur sent qu’il perd ce contrôle, est souvent la plus dangereuse pour les femmes qui cherchent à fuir leur relation, une inquiétude soulevée par plusieurs organismes en vue du déconfinement.

La dépouille de son ex-conjoint retrouvée

Mme Kaur, retrouvée morte dans son appartement de Parc-Extension le 19 juillet dernier, laisse dans le deuil ses deux enfants de 5 et 7 ans. Elle avait 32 ans.

Son meurtrier et ex-conjoint, Navdeep Gohtra, était sous une ordonnance de la Cour lui interdisant de s’approcher d’elle, alors qu’il était en attente de procès pour menaces à son encontre.

La dépouille de M. Gohtra a été retrouvée mercredi dans la rivière des Prairies. Il avait auparavant confessé son crime dans une vidéo envoyée à sa famille en Inde.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez composer le 1-800-363-9010 pour une assistance immédiate. La ligne téléphonique de SOS violence conjugale est entièrement confidentielle et accessible 24 heures sur 24.

