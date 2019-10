Rassemblement en Turquie en l’honneur de Jamal Khashoggi mort l’an dernier

ISTAMBOUL — Des activistes et des amis de Jamal Khashoggi se sont rassemblés près du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie, pour commémorer la mémoire du journaliste saoudien mort l’an dernier après avoir été assassiné.

Le rassemblement a commencé peu après 13h14, mercredi, l’heure à laquelle Jamal Khashoggi est entré au consulat saoudien, le 2 octobre 2018, pour obtenir des documents afin d’épouser sa fiancée turque, qui l’attendait à l’extérieur. Il n’est jamais ressorti de l’édifice.

Plusieurs questions demeurent un an après la mort du journaliste exilé aux États-Unis, notamment l’endroit où se trouve son corps et la possible culpabilité du prince héritier saoudien Mohammed Ben Laden.

En Arabie saoudite, 11 personnes sont actuellement jugées. Toutefois, très peu de détails sur leur arrestation et les procédures qui en découlent sont publiés.

Mohammed ben Salman a pour sa part déjà reconnu dans une interview qu’il assumait l’entière responsabilité de la disparition du reporter, mais nie avoir commandé sa mort.