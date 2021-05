Rassemblements dans les parcs de Montréal et Québec avec la levée du couvre-feu

MONTRÉAL — Les policiers ont été fort occupés vendredi soir et au cours de la nuit à Montréal et à Québec où les rassemblements se sont multipliés avec la levée du couvre-feu et le déconfinement graduel amorcé, selon les régions et leur niveau d’alerte lié à la pandémie de COVID-19.

À Montréal, les gens étaient nombreux à envahir les terrasses, mais aussi les parcs et autres espaces publics extérieurs.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait déployé plusieurs policiers sur le terrain. Ils ont dû disperser les foules dans le secteur du Vieux-Montréal ainsi qu’au parc Laurier, a indiqué l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

D’autres rassemblements ont eu lieu au Vieux-Port de Montréal ainsi qu’au parc La Fontaine, au parc Jarry et au parc Laurier, mais l’ambiance était plutôt festive et aucun incident n’a été signalé par les policiers.

«On rappelle aux gens qu’il y a une distanciation sociale qui doit être respectée. Je vous dirais que c’est le seul point à rapporter. Oui, c’était festif, mais la distanciation sociale doit être maintenue», a rappelé le porte-parole du SPVM.

«Il n’y a eu aucun débordement et aucune intervention du SPVM n’était nécessaire. Je vous dirais qu’aux alentours de minuit, minuit et demi, les gens ont quitté sans faire de tracas. Tout s’est très bien déroulé», a ajouté M. Brabant.

Ce dernier ne pouvait préciser toutefois, du moins dans l’immédiat, si des constats d’infraction avaient été distribués pour le non-respect des mesures sanitaires.

«Il y a des vérifications qui vont être faites ce matin au niveau des billets. Des policiers n’ont pas encore fini leur quart de travail de nuit. On devrait avoir peut-être des chiffres au courant de la journée pour savoir si des billets ont été émis par rapport aux mesures sanitaires qui sont toujours maintenues», a-t-il indiqué.

À Québec, les gens étaient également nombreux au parc Victoria où les esprits se sont échauffés entre deux individus.

Les policiers ont notamment dû intervenir, peu après 21 h 30, lorsqu’un jeune homme dans la vingtaine a été poignardé.

«La victime a été transportée vers un centre hospitalier, mais nous ne craignons pas pour sa vie. Aucun suspect n’a été arrêté à l’heure actuelle. Selon nos premières informations, la victime et son agresseur se connaîtraient», a indiqué l’agent David Pelletier, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«Une scène a été érigée sur place. L’Unité de l’identité judiciaire a été mise à contribution en plus des enquêteurs pour faire la lumière sur les circonstances de l’évènement.», a-t-il précisé.

Depuis le 28 mai, les terrasses des restaurants situés en zone rouge et orange peuvent accueillir un maximum de deux adultes provenant d’adresses différentes par table avec des enfants.

Les rassemblements extérieurs sont également permis sur les terrains privés et les balcons pour un maximum de huit personnes, provenant de deux bulles familiales, pourvu que la distanciation sociale et le port du masque soient respectés.