Rassemblements intérieurs de 50 personnes permis dans certains cas le 22 juin

MONTRÉAL — Les rassemblements intérieurs de 50 personnes seront permis dans des lieux d’écoute dès le 22 juin, tandis que les enfants de 16 ans et moins devront respecter une distanciation sociale de seulement un mètre, a annoncé le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Les salles de spectacle, de cinéma et de cours font partie des lieux publics touchés par l’annonce de lundi. Dans ces lieux, une distance de 1,5 mètre sera suffisante entre les bulles sociales à l’intérieur des salles, mais le deux mètres devra toujours être respecté lors de l’entrée ou la sortie dans la salle, ainsi que dans les files d’attente.

Cette annonce ne touche pas les lieux privés, dont les bars, là où les risques de contamination sont plus élevés. Une annonce concernant les lieux de culte serait faite plus tard cette semaine.

En ce qui concerne les enfants de 16 ans et moins, la distanciation sociale a été réduite à seulement un mètre. Cette décision a été prise avec les écoles et les camps de jour en tête. La création de bulles de quatre à six enfants sera recommandée et le mètre n’aura pas à être respecté au sein des bulles.

M. Arruda et le conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique, Richard Massé, ont indiqué que ces décisions ont été prises en fonction de la littérature scientifique disponible et d’exemples en Europe.

Le lavage des mains, l’hygiène respiration, le port de masques et la distanciation sociale de deux mètres demeurent les principaux outils pour éviter la contamination.