Ratés de Phénix: l’Alliance de la fonction publique compte sur le budget

OTTAWA — Le plus important syndicat de la fonction publique fédérale espère que le gouvernement réservera dans le budget de jeudi des sommes pour les employés qui sont toujours victimes des ratés du système de paie Phénix.

Chris Aylward, président de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), affirme que certains employés du gouvernement fédéral sont encore surpayés ou sous-payés, près de six ans après le lancement du nouveau système de rémunération.

Il estime que le gouvernement fédéral devrait embaucher plus de conseillers pour passer au crible et traiter des milliers de cas en suspens dans l’arriéré gouvernemental. Certains de ces cas remontent à 2016, lorsque le gouvernement a démarré le système Phénix.

Le nouveau système était destiné à consolider des dizaines de systèmes de paie distincts et désuets, et à faire économiser des millions de dollars au gouvernement chaque année. Mais le système a causé d’énormes bouleversements et de nombreux ratés.

Selon M. Aylward, il y a encore des problèmes pour les travailleurs transférés entre ministères et agences, qui doivent parfois attendre des mois pour que leur nouveau salaire les suive. Et lorsque leur nouveau salaire les rejoint, il peut y avoir des trop payés, que le gouvernement cherche ensuite à récupérer sur les périodes de paie suivantes, a déploré M. Aylward.

Le leader syndical a également souligné que les employés qui ont récemment quitté la fonction publique ont attendu des mois ou des années avant de toucher leur paie finale.

L’AFPC demande au gouvernement de mettre de côté des fonds dans le budget pour régler les problèmes liés à Phénix et d’ouvrir une enquête sur toute cette affaire, que M. Aylward a qualifiée de «honte nationale».

«Ce n’est pas réglé, dit-il. Les médias n’en ont pas beaucoup parlé ces derniers mois, mais (…) chaque jour de paie, il y a encore des problèmes avec des membres qui ne sont pas payés correctement.»