Rattrapage scolaire: Alloprof lance un «recueil des top notions»

MONTRÉAL — Afin d’aider les élèves dans leur rattrapage estival, l’organisme Alloprof a lancé lundi un recueil des notions incontournables qui devraient être maîtrisées à la fin d’une année scolaire.

Le «recueil» destiné aux élèves du primaire et du secondaire cible une dizaine d’apprentissages par année scolaire et par matière.

Des didacticiens et des orthopédagogues ont été impliqués dans le projet. Des ressources pédagogiques, dont des vidéos et des exercices, sont proposées pour favoriser leur acquisition «afin de passer le plus sereinement possible au niveau suivant», indique Alloprof.

L’organisme affirme répondre ainsi aux nombreux messages de jeunes qui craignent de ne pas être prêts pour la prochaine année, et de parents qui sont également inquiets dans le contexte de l’école à distance.

Le site web s’adresse aux élèves et à leurs parents, a expliqué Marc-Antoine Tanguay, le porte-parole de l’organisme.

Au primaire, l’intervention des parents serait utile et le site leur servira de guide étant donné que les enfants n’ont pas toujours le degré d’autonomie pour décider du programme éducatif qu’ils vont suivre, a-t-il expliqué en entrevue avec La Presse canadienne.

«Le défi c’est de ne pas demander aux parents de devenir des enseignants, d’où l’idée de ces notions-là qu’on a ciblées parce qu’elles sont prioritaires, a déclaré M. Tanguay. Celles-là, on le sait qu’elles vont être réinvesties de façon importante l’année suivante, donc il vaut mieux les maîtriser cette année.»

La situation est différente pour les élèves du secondaire, qui sont généralement assez autonomes pour aller eux-mêmes feuilleter ces notions-là et s’assurer d’être prêts pour la rentrée en septembre.

M. Tanguay croit que l’idéal serait d’étaler les apprentissages durant tout l’été, plutôt que de faire un blitz. Au maximum, a-t-il dit, la période d’études devrait être d’une heure par jour, quatre jours par semaine.

Des enseignants d’Alloprof seront aussi disponibles gratuitement tout au long de l’été pour assister les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés.