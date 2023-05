Raymonde Gagné, sénatrice du Manitoba, devient la troisième femme présidente du Sénat

OTTAWA — Une sénatrice du Manitoba sera la troisième femme à occuper le fauteuil de la présidente du Sénat, et la première à le faire en 44 ans.

La gouverneure générale a nommé Raymonde Gagné à ce poste vendredi sur les conseils du premier ministre Justin Trudeau.

Une déclaration du cabinet de M. Trudeau louant la nomination indique que Mme Gagné, qui a travaillé dans l’éducation avant de se joindre au Sénat en 2016, est une ardente défenseure des droits linguistiques des minorités.

Elle a été rectrice de l’Université de Saint-Boniface de 2003 à 2014.

«La sénatrice Gagné est reconnue pour ses idées productives, objectives et équilibrées, et elle apporte une vaste expérience au rôle de Président du Sénat. Je suis convaincu qu’elle saura préserver l’intégrité de la Chambre haute et maintenir la confiance des Canadiens dans leurs institutions démocratiques», affirme le premier ministre Trudeau dans la déclaration.

Mme Gagné remplace George Furey, qui prend sa retraite après avoir occupé le poste de sénateur de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1999 et de président depuis huit ans.