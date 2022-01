Réaction au rapport Castonguay: Legault promet une «refondation» du système de santé

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault s’engage à présenter prochainement aux Québécois un plan complet de redressement ou de «refondation» du système de santé.

Ce plan reposerait sur quatre axes: les ressources humaines, la disponibilité des données, les systèmes informatiques et les infrastructures.

M. Legault a pris cet engagement jeudi, à Montréal, où il réagissait au rapport de la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, qui s’est penchée sur la performance du réseau durant la première vague de la pandémie.

Rappelant que 4836 aînés hébergés sont décédés durant cette période, la commissaire a conclu mercredi à un «échec collectif» et recommandé de profonds changements dans le système de santé.

Elle souhaite entre autres voir le Québec passer d’un système basé sur l’accès aux services médicaux et hospitaliers à un système dont les services sont intégrés et orientés sur les besoins.

Avant d’évoquer le plan de redressement, M. Legault a dit prendre sa part de responsabilité pour ce qui est arrivé dans les CHSLD.

«Je prends ma part de blâme. (…) Maintenant, il faut regarder en avant. Il faut passer à l’action, continuer de faire des changements pour avoir un réseau qui est plus efficace, plus décentralisé.

«C’est important aussi d’avoir un réseau qui est plus humain pour les patients et pour les personnes qui y travaillent. On doit le faire et on va le faire», a-t-il affirmé.

Le premier ministre a rappelé que son gouvernement avait facilité l’embauche de plus de 8000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, et placé un patron dans chacun de ces centres.

Le volet des ressources humaines exigera d’autres efforts, a reconnu M. Legault, qui était accompagné lors de la conférence de presse de son ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ils estiment que le réseau ne compte pas assez d’employés à temps plein. À l’heure actuelle, 40 % des employés sont à temps partiel, ce qui crée des problèmes d’horaire, selon M. Legault.

Les trois autres «fondations» du plan sont la disponibilité des données, les systèmes informatiques et les infrastructures. En anglais, M. Dubé a précisé que cette quatrième priorité comprenait l’ajout de lits d’hôpitaux.

«On a beaucoup d’hôpitaux qui avaient besoin vraiment d’être rénovés, d’avoir une cure de jeunesse, a affirmé le ministre. On en a fait beaucoup depuis qu’on est arrivés. Il en reste encore.»

Une présentation détaillée du plan de redressement du gouvernement pour le réseau de la santé sera offerte sous peu, a indiqué M. Dubé aux journalistes.