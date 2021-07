Réactions au Canada à l’assassinat du président haïtien, Jovenel Moïse

MONTRÉAL — Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné chez lui dans la nuit de mardi à mercredi.

Voici quelques réactions politiques canadiennes à ce décès:

— Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau:

«Je condamne fermement l’effroyable assassinat du président Moïse perpétré ce matin. Le Canada est prêt à soutenir la population d’Haïti et lui offre toute l’aide dont elle pourrait avoir besoin.»

— Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez:

«C’est évident que le Canada condamne l’assassinat d’un chef d’État et pour nous, il est essentiel d’aller au bout des choses, de comprendre ce qui s’est passé, de trouver les personnes responsables. Et je vous dirai que mes pensées sont avec le peuple haïtien, un pays que j’ai visité plusieurs, plusieurs fois, un pays qui a vécu sa dose de moments tragiques, de moments difficiles. Celui-ci en est un autre. Et je tiens à dire au peuple haïtien et aux ressortissants haïtiens ici, au Québec, à travers le Canada, que le Canada sera à vos côtés.»

— Le premier ministre du Québec, François Legault:

«Mes pensées accompagnent l’ensemble du peuple haïtien. De tout cœur avec la communauté haïtienne du Québec.»

— La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Nadine Girault:

«Je tiens à exprimer ma solidarité au peuple haïtien et à la communauté haïtienne du Québec pour ce terrible attentat contre le Président Jovenel Moïse et son épouse. Nous condamnons cet acte de violence odieux. Le Québec est de tout cœur et aux côtés d’Haïti.»

— La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade:

«L’assassinat du président haïtien représente une menace à la stabilité fragile du pays qui en ce moment traverse plusieurs crises. Je souhaite de tout cœur qu’une solution pacifique émerge de cet événement, car Haïti mérite mieux en matière de démocratie.»

— Andrés Fontecilla, porte-parole de Québec solidaire en matière de relations et de solidarité internationales:

«Au-delà de notre nécessaire devoir de solidarité envers le peuple haïtien, le gouvernement du Québec a la responsabilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter son soutien politique et humanitaire à la population haïtienne en ces temps difficiles.»

— Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé:

«Pwoblèm p ap fini. Solidarité avec le peuple d’Haïti encore une fois durement éprouvé. Le Québec compte près de 150 000 citoyens d’ascendance haïtienne et est un ami de la Perle des Antilles.»

— La mairesse de Montréal, Valérie Plante:

«Je suis sous le choc, apprenant l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et je suis de tout coeur avec la communauté haïtienne, à Montréal, et à Haïti, qui doit composer avec ce geste inacceptable. Un assaut à la démocratie qui exacerbe l’instabilité dans le pays.»