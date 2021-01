Réactions politiques au Canada à l’inauguration de Joe Biden — et de Kamala Harris

MONTRÉAL — «Le Canada et les États-Unis ont travaillé côte à côte pour relever certains des plus grands défis que nous avons rencontrés au fil de notre histoire. Nous maintiendrons ce partenariat alors que nous luttons contre la pandémie mondiale de COVID-19 et favorisons une relance économique durable qui nous permettra de rebâtir en mieux pour tous.

«Nous travaillerons ensemble afin de favoriser l’action pour le climat et la croissance économique propre. De plus, nous collaborerons en vue de promouvoir l’inclusion et la diversité ainsi que de créer de bons emplois pour la classe moyenne et des opportunités pour nos populations. Nous contribuerons aussi au maintien de la démocratie, de la paix et de la sécurité dans nos deux pays et à travers le monde.»

Le premier ministre Justin Trudeau

—

«Toutes mes félicitations au président Joe Biden pour son investiture! On va continuer le travail pour faire prospérer notre relation et pour faire du Québec la batterie verte du nord-est de l’Amérique. Je félicite aussi la nouvelle vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Vous faites la fierté de Montréal, votre ville de jeunesse. Vous serez toujours la bienvenue au Québec.»

Le premier ministre du Québec, François Legault

—

«Félicitations au président Biden et à la vice-présidente Harris pour votre inauguration. Je suis impatient de travailler avec vous pour remettre les Canadiens et les Américains au travail.»

Le chef conservateur à Ottawa, Erin O’Toole

—

«Aujourd’hui est une journée historique. Kamala Harris prête serment comme première femme et première femme noire à devenir vice-présidente des États-Unis. Une génération entière de femmes va réimaginer les possibilités comme jamais auparavant.

«Aujourd’hui marque officiellement la fin de la haine et de la division de ces quatre dernières années. C’est aussi une occasion de bâtir une nation et un monde plus inclusifs et plus compatissants.»

Le chef du NPD à Ottawa, Jagmeet Singh

—

«Le monde change sous nos yeux… Que de chemin parcouru et de batailles menées en cette journée historique alors que pour la première fois, une femme de couleur, Kamala Harris, devient vice-présidente des États-Unis. Félicitations au 46e président, Joe Biden!»

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade

—

«Aujourd’hui, je veux féliciter, au nom de Québec solidaire, la nouvelle administration des États-Unis: Joe Biden et Kamala Harris, première femme, première femme noire et première femme sud-asiatique à occuper la vice-présidence des États-Unis.

«Avoir un peu de stabilité de l’autre côté de la frontière nous fera certainement du bien. Avoir quelqu’un qui reconnaît la science du climat aussi. Joe Biden est loin d’être le Géant vert, mais l’humanité vient de se libérer d’un gros boulet dans la course contre la montre de l’urgence climatique.»

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé

—

«Félicitations à Joe Biden pour son assermentation en tant que 46e président des États-Unis et à Kamala Harris, première femme à occuper le poste de vice-présidente. C’est un moment historique. Le meilleur de la relation Québec-USA est encore à venir.»

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

—

«L’Ontario et les États-Unis bénéficient tous deux de notre solide partenariat économique. Félicitations au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris. J’ai hâte de bâtir sur nos relations solides et de travailler ensemble pour faire croître nos économies et créer des emplois de qualité.»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford

—

«En tant que province et pays, nous avons toujours bénéficié de liens étroits avec les États-Unis. Nous avons hâte d’explorer de nouvelles possibilités en vue de renforcer davantage ces liens. Au cours des prochains mois, nous continuerons à collaborer étroitement avec les États-Unis au fur et à mesure que nous nous remettons des répercussions de la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle administration américaine et nous avons hâte de travailler avec cette dernière en tant que partenaire commerciale, amie et voisin.»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs