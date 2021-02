Réaménagement de l’ancien site de la Garde côtière à Saint-Jean, au N.-B.

SAINT-JEAN, N.-B. — Les gouvernements fédéral, provincial et municipal ont annoncé vendredi des investissements conjoints pour préparer le réaménagement de l’ancien terrain de la Garde côtière sur les berges de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Ottawa et la Ville investissent chacun 9 millions $, tandis que la province fournira 6 millions $. Deux projets conjoints prévoient la remise en état de la Loyalist Plaza et la construction d’une liaison pour piétons entre les propriétés du quai Fundy et de Market Wharf, ainsi que l’aménagement de sentiers, a-t-on annoncé vendredi.

Le gouvernement provincial et la Ville entreprendront aussi deux projets pour assainir, agrandir et améliorer une parcelle de terrain de six acres en vue d’un développement futur. Les travaux comprennent le retrait de l’aménagement actuel et l’assainissement des sols.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré que le financement aidera à développer la région tout en attirant des investissements substantiels du secteur privé à long terme. L’investissement privé dans le développement commercial et résidentiel du site de deux hectares et demi est estimé à près de 300 millions $.

Le maire de Saint-Jean, Don Darling, rappelait à la blague que ce terrain est actuellement le stationnement le plus cher de la région.