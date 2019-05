Rébellion du Nord-Ouest: déclaration d’innocence pour le chef cri Poundmaker

MEADOW LAKE, Sask. — Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, prononcera jeudi une déclaration d’innocence pour le chef Poundmaker lors d’une cérémonie communautaire qui aura lieu dans la Nation crie de Poundmaker, dans le centre-ouest de la Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada estime que le chef Poundmaker a été injustement condamné pour trahison, il y a plus de 130 ans. Les membres de la communauté crie le décrivent comme ayant été un leader important qui avait défendu son peuple lors de la Rébellion du Nord-Ouest qui avait duré cinq mois, en 1885.

Le soulèvement contre le gouvernement canadien avait surtout été mené par les Métis et leurs alliés des Premières Nations, dans ce qui est aujourd’hui la Saskatchewan et l’Alberta.

Au dénouement de la rébellion, plusieurs peines ont été prononcées. Le chef Poundmaker a été condamné à trois ans d’incarcération alors que le chef métis Louis Riel a été condamné à la peine de mort; il a été pendu à Regina en novembre 1885.

En 2002, un projet de loi prévoyant notamment l’annulation de la condamnation de Louis Riel pour haute trahison a été soumis à la Chambre des communes. Depuis, l’ancien leader métis n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’innocence.

Lors des excuses officielles de jeudi, le premier ministre Trudeau sera accompagné du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett.

La cérémonie aura lieu à 11h45, heure centrale, au Chief Poundmaker Historical Centre.

Plus tard jeudi, le premier ministre prononcera une allocution et participera à une séance de questions et réponses à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des nations autochtones souveraines à Meadow Lake, en Saskatchewan.