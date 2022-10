Rebrancher tous les clients au réseau électrique est complexe en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Les équipes qui s’affairent à rebrancher les foyers de la Nouvelle-Écosse qui sont toujours privés de courant depuis le passage de la tempête post-tropicale Fiona sont confrontées à des défis de plus en plus grands au fur et à mesure qu’elles progressent.

La Nova Scotia Power a expliqué jeudi que les opérations de rebranchement sont ralenties par le fait que de nombreuses pannes touchent seulement un client, et que même dans ces situations, au moins une équipe complète doit être déployée.

De plus, les pannes restantes peuvent être plus longues à réparer lorsque de la machinerie lourde doit être utilisée pour retirer des arbres et d’autres débris qui sont tombés sur les équipements électriques.

Dans ces cas plus complexes, plusieurs équipes doivent être mobilisées pour résoudre les problèmes.

Environ 4000 foyers et locaux commerciaux en sont à leur 13e journée sans courant en Nouvelle-Écosse. La plupart des clients toujours affectés se trouvent au nord-est de la province, particulièrement dans les régions de Pictou et Colchester.

À l’Île-du-Prince-Édouard, près de 9000 clients n’avaient toujours pas retrouvé l’électricité en début d’après-midi, jeudi.

Sur son site web, Maritime Electric indique que certains clients ne pourront pas être rebranchés avant dimanche, soit plus de deux semaines après le passage de la tempête post-tropicale.