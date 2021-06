Réchauffement de la planète: l’aluminium joue un rôle bénéfique, suggère une étude

MONTRÉAL — Des chercheurs québécois et chinois ont mis en lumière le rôle bénéfique — et insoupçonné — de l’aluminium pour piéger le CO2 au fond de l’océan, ce qui pourrait contribuer à freiner le réchauffement de la planète.

La quête est mondiale: comment limiter les changements climatiques?

L’un des alliés dans cette lutte est le phytoplancton qui vit dans les océans. Comme le font les arbres à la surface de la Terre, ces algues captent le gaz carbonique (CO2) et relâchent de l’oxygène. Le CO2 est l’un des gaz à effet de serre responsable du réchauffement du climat.

Ici, ces travaux de recherche sont nés d’une collaboration entre des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) du Québec et un collègue chinois les ayant approchés après avoir obtenu des résultats prometteurs. Linbin Zhou, premier auteur de l’étude publiée le mois dernier, a ainsi poursuivi son travail en sol québécois avec d’autres collaborateurs chinois et les professeurs-chercheurs Claude Fortin et Peter Campbell, ce dernier étant une sommité en géochimie et écotoxicologie aquatique.

«J’étais un peu sceptique au départ, confie M. Fortin, spécialisé en biochimie des métaux, en entrevue avec La Presse Canadienne. Mais je trouvais ça intrigant.»

Il explique que l’aluminium avait toujours été considéré comme un élément non essentiel à la vie — voire nuisible. Qu’il puisse jouer un rôle positif pour l’environnement n’était pas intuitif.

Ensemble, les chercheurs ont conçu plusieurs expériences scientifiques, menées à l’INRS au centre Eau Terre et Environnement, afin de vérifier leurs hypothèses en soumettant des algues à différentes concentrations d’aluminium sous forme dissoute dans l’eau.

Leurs résultats suggèrent que l’aluminium joue deux rôles: il favorise la croissance du phytoplancton qui assimile le CO2 et il retarde aussi «de façon significative» la dégradation des algues — parfois de plus de 50 % — reportant ainsi le relâchement du gaz carbonique.

L’aluminium pourrait ainsi contribuer à améliorer la séquestration de CO2, résume le professeur Fortin.

Cet élément se retrouve naturellement dans les eaux marines: il n’est pas la conséquence de déchets jetés dans l’océan, comme des canettes de boissons gazeuses, précise-t-il.

«Dans les faits, l’aluminium est parmi les éléments les plus abondants dans la croûte terrestre.»

Cette découverte n’offre toutefois pas de piste d’action concrète, «ni de solution industrielle», dit-il, mais elle permet de comprendre que l’aluminium joue un rôle dans le piégeage du gaz carbonique, poussant plus loin la compréhension de ce phénomène naturel bénéfique à la planète.

Selon les chercheurs, ces résultats pourraient aussi avoir un impact sur les modèles climatiques en intégrant l’effet «positif» de l’aluminium dans les profondeurs océaniques. Il s’agit donc d’une nouvelle variable à considérer.

Cette étude, qui est le fruit de travaux menés par les professeurs Tan Yehui et Linbin Zhou du South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) du Chinese Academy of Science, et des professeurs Campbell et Fortin de l’INRS a été publiée en mai dans la revue scientifique Limnology and Oceanography.