Réconciliation: Trudeau doit passer de la parole aux actes, affirment des Autochtones

KAMLOOPS, C.-B. — Des membres d’une Première Nation de la Colombie-Britannique ont envoyé une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau qui propose sept mesures immédiates qu’il pourrait prendre pour montrer qu’il est sérieux au sujet de la réconciliation.

La lettre des chefs de famille de la nation Tk’emlúps te Secwepemc intervient un jour après que M. Trudeau a visité leur territoire à Kamloops pour la première fois depuis que plus de 200 sépultures anonymes ont été trouvées en mai sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops.

Dans la lettre ouverte publiée dans le «Globe and Mail», les 13 chefs de famille, dont l’ancien chef de la nation Tk’emlúps te Secwepemc, Manny Jules, disent qu’ils pensent que M. Trudeau ne les aurait pas visités «sans la triste réalité de ces sépultures anonymes».

Ils affirment qu’ils «veulent croire à la sincérité» des propos du premier ministre sur l’importance de la réconciliation, mais l’exhortent à s’engager dans «sept gestes réels» pour qu’il passe de la parole aux actes.

Ceux-ci incluent le rapatriement de tous les restes d’anciens élèves trouvés sur le terrain du pensionnat de Kamloops, la création d’un mémorial permanent sur le site et la construction d’un centre de guérison et d’éducation.

Personne au bureau du premier ministre n’était disponible dans l’immédiat pour commenter la lettre.

La lettre appelle également au contrôle de la fiscalité, des droits et des ressources à travers les territoires Tk’emlúps, la reconnaissance de ce contrôle par les tribunaux et la mise en berne du drapeau canadien tous les 30 septembre «en mémoire des cultures et des langues perdues, des enfances arrachées et des vies emportées par les pensionnats».

Justin Trudeau s’est excusé à plusieurs reprises lundi de ne pas avoir assisté à des événements à Kamloops pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre. Il était en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique.

La cheffe de la Première Nation Tk’emlups, Rosanne Casimir, a dit à M. Trudeau lundi que pour vraiment honorer la date du 30 septembre et les familles dont les enfants ne sont pas rentrés à la maison, les drapeaux devraient être mis en berne ce jour-là.

Le premier ministre a accepté, affirmant que les drapeaux seront toujours abaissés et qu’un drapeau conçu par le Conseil national vérité et réconciliation sera hissé. «Il y aura une occasion pour tous les Canadiens, les Canadiens non autochtones de réfléchir sur le pays dans lequel nous vivons», a-t-il dit.

Une pétition similaire demandant des droits et un titre a été présentée par les ancêtres des Tk’emlups au premier ministre Wilfrid Laurier en 1910, précise la lettre.

Cette pétition a non seulement été rejetée, «mais le gouvernement fédéral a soutenu le génocide de notre peuple par la création de pensionnats, a retiré nos droits de vote, a empêché nos contestations judiciaires concernant le titre de notre terre, a réduit la taille de nos réserves et a officiellement retiré nos pouvoirs fiscaux pour assurer notre pérennité», est-il indiqué.

La missive soutient que le Canada ne parviendra jamais à la réconciliation «à travers des mots, des excuses et de simples signaux de vertu», et ajoute qu’un travail acharné nous attend, soulignant une phrase de clôture dans la pétition d’il y a 111 ans adressée au premier ministre Laurier qui, selon eux, reste encore actuelle à ce jour.

«Tant que ce que nous considérons comme la justice nous sera refusé, le mécontentement et les troubles existeront parmi nous et nous continuerons à lutter pour améliorer notre situation.»