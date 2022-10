Reconnaissance parlementaire: le PQ appelle Dominique Anglade au sens du devoir

MONTRÉAL — Le Parti québécois (PQ) interpelle la cheffe libérale pour qu’il obtienne rapidement le statut de groupe parlementaire, même s’il ne répond pas à au moins une des deux conditions.

Le député de Matane-Matapédia, le péquiste Pascal Bérubé, déplore les intentions du Parti libéral du Québec (PLQ) de refuser cette reconnaissance, qui permet d’avoir du temps de parole et des budgets de recherche.

Le PLQ voudrait aussi empêcher Québec solidaire (QS) d’obtenir un statut officiel. Des informations laissent entendre que des membres de la formation de Dominique Anglade veulent éviter de donner davantage de visibilité à QS, selon M. Bérubé.

Or, si le PLQ maintient la ligne dure, le fonctionnement du Parlement pourrait s’en trouver entravé, estime l’élu péquiste.

Pour être un groupe parlementaire reconnu, un parti doit avoir 12 députés ou 20 % au suffrage universel. QS et le PQ ont obtenu respectivement 11 et trois sièges. Mais les deux formations ressortent avec un vote populaire plus fort que les libéraux.

«Compte tenu de ces résultats, nous ne pouvons accepter qu’un parti qui a obtenu moins de voix que nous se considère légitime pour nous empêcher de représenter plus de votes qu’eux», a soutenu M. Bérubé.

Il invite Mme Anglade à «l’introspection, l’analyse et utilement l’humilité» ainsi qu’au sens du devoir.

