Record d’immatriculation des nouveaux véhicules électriques au Canada en 2021

OTTAWA — Il n’y a jamais eu autant de nouveaux véhicules électriques qui ont pris la route au Canada que l’année dernière, mais cette croissance est loin d’être comparable à ce qui se passe en Europe.

Selon Statistique Canada, plus de 65 000 nouvelles voitures entièrement électriques ou hybrides rechargeables ont été immatriculées au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 38 000 en 2020.

Il y a également eu plus de nouvelles immatriculations de véhicules électriques en seulement neuf mois l’an dernier qu’au cours d’une année complète auparavant.

Mais les véhicules électriques au Canada ne représentaient encore que 5 % des immatriculations de voitures particulières, bien en deçà de l’objectif du gouvernement fédéral d’une nouvelle immatriculation sur deux d’ici 2030.

Par ailleurs, le taux de croissance au Canada est bien en deçà de ce que l’on voit de l’autre côté de l’Atlantique.

Il y a deux ans, la part de marché des nouveaux véhicules électriques au Canada était de 3 %, à égalité avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Mais l’année dernière, ces véhicules représentaient environ 17 % des nouvelles immatriculations au Royaume-Uni et en France, et plus de 25 % en Allemagne.

L’Association canadienne des constructeurs de véhicules fait pression sur le gouvernement fédéral, avant le prochain budget, pour qu’il triple le montant des remises à l’achat de véhicules électriques offertes aux consommateurs canadiens.

Par contre, l’association demande à Ottawa de renoncer à l’idée d’introduire des quotas qui obligeraient les concessionnaires à vendre un nombre minimum de voitures électriques, sous peine de redevances.

De tels quotas existent déjà au Québec depuis 2018; la Colombie-Britannique a emboîté le pas en 2020.