Recours sur l’accès à l’avortement au N.-B.: une décision attendue d’ici la fin juin

FREDERICTON — Une juge du Nouveau-Brunswick a différé sa décision sur une éventuelle contestation de la loi provinciale en matière d’avortement par un organisme canadien.

La juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Tracey DeWare, a laissé savoir qu’elle déterminerait d’ici la fin juin si l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) doit se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public.

L’organisme a entamé des démarches judiciaires en janvier, demandant au tribunal de déclarer inconstitutionnelle une disposition de la loi provinciale qui limite l’accès à l’avortement. Le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux interdit les subventions gouvernementales pour les interruptions de grossesse pratiquées hors des trois hôpitaux autorisés.

La Couronne plaide que l’organisme pancanadien n’est pas un citoyen du Nouveau-Brunswick et n’est pas directement touché par le règlement.

L’équipe de défense de l’ACLC fait valoir que les actions en justice sont peu probables si elles sont laissées à des individus et que l’organisme a une longue histoire de promotion et de défense des droits et libertés garantis par la Charte canadienne partout au pays.