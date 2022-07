Recrutement de candidats pour l’élection 2022: le PLQ et le PQ traînent de la patte

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) accusent toujours le plus de retard dans le recrutement de candidats, à environ deux mois des élections générales.

Mercredi, le PQ comptait 48 candidats sur 125, et le PLQ, 62. Ces deux partis sont loin derrière Québec solidaire (QS) et la Coalition avenir Québec (CAQ), qui ont à ce jour présenté 116 et 113 candidats respectivement.

Reconnaissant le «retard qui apparaît», le directeur des communications du PQ, François Leroux, affirme que le parti est néanmoins «extrêmement confiant» de pouvoir présenter 125 candidats d’ici la fin du mois d’août.

C’est à ce moment que le premier ministre François Legault devrait déclencher la campagne électorale, qui doit durer entre 33 et 39 jours, selon ce qui est prévu par la loi, pour se terminer le 3 octobre.

«C’est sûr que notre processus d’approbation des candidatures parfois peut ralentir le nombre de candidatures qu’on peut annoncer», a déclaré en entrevue M. Leroux, qui nie que le PQ connaisse des difficultés à recruter.

«Non, on est vraiment satisfaits des candidatures qu’on est capables d’aller chercher, sincèrement. Ce n’est pas plus difficile qu’à l’habitude en ce moment», a-t-il insisté.

Du côté du PLQ, la cheffe Dominique Anglade se veut tout aussi rassurante.

«Il y a des personnes qui ne peuvent pas s’annoncer parce qu’elles sont en emploi, mais je vous assure que nous aurons nos 125 candidats pour l’élection», a-t-elle dit mardi en mêlée de presse à Québec.

Mme Anglade a été appelée à commenter le dernier sondage Léger, qui suggère que 22 % des non-francophones se réfugient dorénavant chez les conservateurs d’Éric Duhaime.

«Je suis confiante (…) que les gens vont se reconnaître dans les idées qu’on met de l’avant, a-t-elle réagi. Nous, dans (nos) candidats, (…) il n’y aura personne qui sera contre l’avortement», a-t-elle fustigé.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) soutient pour sa part avoir le vent dans les voiles: le parti présentera, jeudi, sept autres candidatures, pour un total de 84.

Mais dans la course aux candidatures, personne n’est allé aussi vite que QS, qui, avec ses 116 candidats confirmés, affirme n’avoir jamais eu autant de facilité à bâtir une équipe.

«QS se bat pour régler la crise du logement, pour faire face enfin aux changements climatiques. (…) Notre projet de société est clair, les gens le connaissent et ça attire des candidatures», selon Gabriel Nadeau-Dubois.

Le co-porte-parole de QS affirme recevoir, encore aujourd’hui, des messages de personnes intéressées à porter les couleurs du parti aux prochaines élections. «Malheureusement, il ne reste presque plus de place», dit-il.

________________________________________

Nombre de candidats annoncés par parti:

Québec solidaire 116

Coalition avenir Québec 113

Parti conservateur du Québec 77

Parti libéral du Québec 62

Parti québécois 48