Red Hot Chili Peppers et Lauryn Hill sont en vedette au festival de Global Citizen

NEW YORK — Red Hot Chili Peppers, Lauryn Hill et Megan Thee Stallion sont les têtes d’affiche du Festival Global Citizen, cette année, alors que l’organisation à but non lucratif anti-pauvreté cherche à attirer l’attention sur l’augmentation des inégalités pour les filles et les jeunes femmes du monde entier.

Le président et directeur général de Global Citizen, Hugh Evans, a annoncé que l’événement du 23 septembre à Central Park à New York sera la pièce maîtresse de la campagne de son groupe pour encourager ses sympathisants, en particulier ceux de la génération Z, à agir contre l’inégalité entre les sexes, le changement climatique et d’autres enjeux.

Non seulement Hill et Megan Thee Stallion fourniront des exemples d’autonomisation des femmes avec leurs performances, mais Evans espère qu’elles encourageront leurs admirateurs à passer à l’action pendant l’événement, qui sera diffusé sur de nombreuses plateformes numériques.

«Pendant de nombreuses décennies, les Red Hot Chili Peppers ont occupé cet espace où la musique et l’activisme se rencontrent», a-t-il indiqué, ajoutant qu’il ne pouvait pas être plus heureux de cette programmation.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 257 millions de femmes dans le monde souhaitent éviter une grossesse, mais n’ont pas accès aux contraceptifs modernes. Le partenariat du fonds pour fournir des services de santé reproductive est actuellement sous-financé de 100 millions $ US.

Education Cannot Wait, le fonds des Nations Unies qui aide à assurer que près de 20 millions d’enfants en crise continuent à apprendre, a besoin de 670 millions $ US pour effectuer son travail.

Le Festival Global Citizen, qui comprendra également des performances de la sensation K-pop Stray Kids et de l’auteur-compositeur-interprète Conan Gray, offre des billets gratuits pour l’événement en échange d’un engagement, de la part des spectateurs, sur le site et l’application du groupe, pour poursuivre ces objectifs.

Cette année, cela pourrait impliquer de demander au Canada, à la Norvège et au Japon de faire un don plus important au Fonds des Nations Unies pour la population. Cela pourrait signifier pousser les entreprises à rejoindre la course zéro des Nations Unies pour fixer des objectifs de réduction de leurs émissions de carbone. Ou d’exhorter les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Australie à fournir davantage de financement aux pays vulnérables pour s’adapter au changement climatique.

L’utilisation par Global Citizen de sympathisants pour convaincre les dirigeants politiques, commerciaux et philanthropiques de s’attaquer à certains des plus grands problèmes du monde est conçue pour plaire aux jeunes générations, a déclaré Evans.

La chanteuse Angelique Kidjo, qui a récemment été nommée sur la liste des grands immigrants de cette année par la Carnegie Corporation de New York, dit que sa Fondation Batonga a découvert que le soutien aux filles et aux jeunes femmes finit par renforcer des villages entiers dans son Bénin natal et dans toute l’Afrique.

«Aider les femmes dans une communauté, c’est comme démarrer une pierre qui ne cesse de rouler», a-t-elle soutenu. Elle a ajouté que ce sont les femmes qui ont assuré la sécurité de leurs villages pendant la pandémie de COVID-19 en fabriquant des masques et du savon pour les mains, tout en implantant la distanciation sociale.

—

La couverture de la philanthropie et des organisations à but non lucratif par l’Associated Press est soutenue par la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seule responsable de ce contenu.