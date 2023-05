Redevances sur l’eau: l’industrie des pâtes et papiers se braque

QUÉBEC — Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) soutient que l’augmentation des redevances sur l’eau, prévue dans le projet de loi 20, sera un «choc tarifaire» pour le secteur des pâtes et papiers.

Selonson président-directeur général, Jean-François Samray, cette hausse aura un impact de 11,2 millions $ dès 2024 sur cette industrie.

M. Samray demande une hausse plus progressive afin que son impact sur la compétitivité des usines des pâtes et papiers soit moindre, et pour leur laisser le temps de s’adapter.

Il affirme également que 90 % de l’eau captée par l’industrie est retournée dans les cours d’eau après avoir été filtrée et demande donc que le gouvernement adopte une approche basée sur la «consommation réelle de l’eau».

Pour les industries qui captent l’eau sans la garder, le projet de loi 20 fera passer les tarifs de 2,50 $ à 35 $ le million de litres.

M. Samray avance également que contrairement à d’autres entreprises, le secteur des pâtes et papiers ne peut pas refiler la facture à ses clients pour atténuer les coûts associés à la hausse des redevances, car les prix sont fixés par le marché.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, n’a pas été ébranlé par les arguments de l’industrie et assure que la hausse des redevances reste «justifiable».

Il a rappelé que l’eau utilisée par les usines de pâtes et papiers, bien qu’elle ne soit pas conservée, est tout de même altérée.

Les consultations sur le projet de loi 20 qui vise à augmenter les redevances sur l’eau de 900 % ont commencé mardi.