Réfection du Tunnel L-H-Lafontaine: contrat signé entre Québec et une firme

QUÉBEC — Le ministère des Transports du Québec annonce jeudi la signature d’un contrat avec la firme Renouveau La Fontaine pour la conception, la construction et le financement du projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à Montréal.

Renouveau La Fontaine est composé de Dodin Campenon Bernard SAS, Eurovia Infra et Pomerleau Inc. L’entrepreneur a donc le feu vert pour amorcer la conception et la préparation du projet.

Le coût du contrat est de 1,142 milliard $. Le gouvernement du Canada y contribue financièrement pour 427,7 millions $ alors que les villes de Montréal et de Boucherville apportent une contribution respective de 3 millions $ et de 1,1 million $.

Le ministère des Transports signale que les mesures d’atténuation en transport collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 25 seront en vigueur avant le début des entraves majeures, prévu pour 2022.

Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a été inauguré en 1967. Il est formé du plus grand tunnel sous-marin au Canada, d’une longueur de 1,5 kilomètre, et d’un pont de 457 mètres de longueur.