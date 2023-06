Réféfendum de 1995: une motion ordonne au DGE de tout dévoiler

QUÉBEC — Après avoir été éconduite par le Directeur général des élections (DGE), l’Assemblée nationale revient à la charge et ordonne au DGE de lever le secret sur le financement illégal du camp du Non au référendum de 1995.

Le ministre Jean-François Roberge a fait adopter vendredi une motion, un ordre de l’Assemblée, pour que le DGE dévoile les documents et témoignages de la commission Grenier, chargée d’enquêter sur cette affaire en 2007.

Il y a deux semaines, le Parti québécois (PQ) avait fait adopter une motion à l’unanimité qui demandait au DGE de tout révéler.

Mais le le DGE, Jean-François Blanchet, avait fait savoir que la motion pilotée par le PQ n’allait pas permettre «vraisemblablement une divulgation complète des témoignages et documents visés».

Il évoquait entre autres «le caractère préjudiciable que pourraient encore comporter certains documents».

Cette fois, la motion déposée par M. Roberge était plus explicite: elle «ordonne» au DGE de «divulguer et de rendre publics l’ensemble des témoignages et documents de la commission Grenier dans les plus brefs délais».