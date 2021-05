Réforme de la loi 101: des abonnés d’Instagram traitent Legault de «dictateur»

QUÉBEC — Le débat sur la langue suscite toujours autant les passions au Québec: la publication du premier ministre François Legault concernant son projet de réforme de la loi 101 a provoqué la colère de beaucoup d’abonnés d’Instagram.

Le gouvernement a beau plaider que son projet de loi 96 déposé la semaine dernière est «raisonnable» et qu’il recueille un appui assez large, il semble avoir déclenché un torrent de messages d’opposants dans le compte Instagram officiel du premier ministre.

M. Legault y publie notamment la lettre transmise à son homologue fédéral Justin Trudeau pour l’aviser de sa volonté de renforcer la Charte de la langue française, mais aussi de modifier la Constitution pour y affirmer que le Québec forme une nation qui a le français comme langue officielle.

«Comment osez-vous?»

La Presse Canadienne a relevé un petit échantillonnage des 1276 messages, pour beaucoup en anglais, écrits sous cette publication lundi.

«Vous devenez un dictateur avec ces mesures, comment osez-vous? écrit un abonné. Comment osez-vous parler au nom de tous les Québécois, vous travaillez pour le peuple, pas pour votre programme personnel.»

Déménagements en Ontario

Au premier ministre qui dit remplir «sa plus grande responsabilité» en défendant le français, un autre utilisateur répond: «Vous osez écrire ces mots quand on est en pandémie, quand il nous manque des infirmiers, quand les profs sont en grève (…), quand nos restaurants sont encore fermés.»

Il poursuit en disant qu’«en divisant notre province entre les français et les anglais, vous vous assurez encore une fois du départ de plusieurs compagnies canadiennes qui vont déménager en Ontario.»

«M’effacer» de la province

«Je me sens comme si vous voulez m’effacer de votre province», écrit une autre abonnée.

«Arrêtez de répandre la haine envers les Anglais, enchaîne un abonné. Tout cela est une illusion. Au lieu de répandre la haine et de diviser les gens, invitez les gens à respecter tout le monde. (…) Le Québec fait partie du Canada.»

«Quelle blague»

Un autre abonné y a été d’une courte phrase lapidaire: «Quelle blague, cette province! Sortez ce premier ministre!»

«Montréal est bilingue et nous l’aimons comme ça, dit un autre. Ceux qui veulent rester fermés au développement personnel et professionnel, ‘move to Quebec City’ (déménagez à Québec).»

Une abonnée a affirmé que ce projet de loi était «discriminatoire envers la langue anglaise». Selon elle, «le français n’est pas attaqué et ne l’a jamais été».

«J’ai honte»

Elle s’en prend particulièrement aux dispositions qui limiteraient le nombre de places allouées aux francophones dans les cégeps de langue anglaise. Elle rappelle que les universités et collèges anglophones récoltent des «tonnes d’argent» de l’étranger.

«J’ai honte d’habiter dans une province aussi archaïque et discriminatoire. (…) Vous voulez vraiment qu’on se rappelle de vous comme d’un premier ministre qui encouragea la division et la ségrégation?»

«Notre fierté»

Bien entendu, des partisans du renforcement de la loi 101 ont aussi pris la parole.

«Vous êtes notre fierté, notre premier ministre», a écrit un admirateur.

«Je suis fière d’avoir voté pour vous», dit une autre.

«Vive notre Histoire, notre peuple, notre culture, nos valeurs (…)! Merci de les protéger», dit un abonné reconnaissant.

Un autre partisan conclut: «à tous ceux qui écrivent en anglais sous ce message du premier ministre: vous êtes la raison pour laquelle il faut une loi pour protéger le français au Québec.»