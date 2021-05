Réforme de la loi 101: des syndicats satisfaits, des milieux d’affaires préoccupés

MONTRÉAL — «Mesures costaudes», «efforts remarquables», «zones d’ombres», «inquiétudes»: des syndicats se réjouissent de la réforme de la loi 101 par l’entremise du projet de loi 96, tandis que des groupes d’affaires expriment des craintes, notamment pour le fardeau sur les PME.

Selon la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), une analyse préliminaire lui permet de croire que les «mesures costaudes» promises par le ministre Simon Jolin-Barrette sont au rendez-vous.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) estime que le ministre «ne s’est pas contenté d’une réforme cosmétique».

Croyant que des mesures s’imposaient contre la «lente anglicisation de l’ensemble du Québec, et du Grand Montréal en particulier», la CSN dit constater des «efforts notoires du ministre en ce sens».

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) voit dans le projet de loi intitulé «Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français» un juste équilibre entre les droits linguistiques et la nécessité d’assurer la pérennité du français au Québec.

Selon la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), il s’y trouve plusieurs mesures structurantes pour faire du français «la langue normale et commune du travail, des études et des institutions».

Sur un autre versant, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) estime que cette réforme ne s’annonce «toutefois pas sans répercussions pour les propriétaires de PME québécoises, déjà fragilisés par la pandémie, car elle engendrera une augmentation de leurs coûts liés à la paperasserie et à la conformité réglementaire».

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dit appuyer les objectifs du projet de loi, mais affirme que des zones d’ombre demeurent et soulève des inquiétudes pour le milieu des affaires.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit croire que le projet de loi renforce les outils mis en place par la Ville pour assurer la pérennité du français à Montréal.

Dans un communiqué, Mme Plante dit saluer la volonté du gouvernement de «laisser leur liberté d’action aux municipalités, leur permettant de garantir les services aux citoyens qu’elles jugent les plus adaptés».

La pièce législative comporte plus de 200 articles; voici les réactions à plusieurs enjeux phares:

Francisation et impacts sur les PME

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se réjouit de l’application de la Charte aux entreprises de 25 à 50 employés et aux entreprises de compétence fédérale.

La CSQ salue l’inscription d’un droit à la francisation, mais revendique que les services de francisation soient offerts gratuitement.

Saluant l’idée d’un «guichet unique», la FTQ affirme toutefois qu’elle portera une attention particulière à l’accessibilité des programmes qui y seront offerts.

«Pour la FTQ, le succès de la francisation est lié à une offre de cours de français pendant les heures de travail et sur les lieux de travail», fait valoir le syndicat par communiqué.

La CSN croit que le gouvernement doit valoriser, promouvoir et soutenir la francisation des travailleurs et des travailleuses ainsi que des cadres dans les PME et la grande entreprise. «En ce sens, la création de l’organisme Francisation Québec est une excellente nouvelle», affirme le président de l’organisation, Jacques Létourneau.

Saluant la création du guichet unique de Francisation Québec, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) parle d’une bonne nouvelle, «à condition, bien entendu, que le gouvernement y mette les ressources nécessaires».

«Il a été amplement démontré que, si l’attente est trop longue pour les cours de francisation, les nouveaux arrivants vont passer à l’anglais», affirme le président de la CSD, Luc Vachon.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) estime que le pouvoir d’imposer aux petites entreprises un comité de francisation, lequel est un «processus administratif complexe et qui mobilise beaucoup de ressources humaines», est une «charge» dont les PME se passeraient.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) estime aussi que les démarches de certification, dont la création d’un comité de francisation, ne doivent pas devenir un fardeau bureaucratique.

«Nous nous assurerons que ces obligations s’accordent avec les principes d’allégement réglementaire et que les entreprises soient appuyées dans ces nouvelles démarches d’application du français dans les lieux de travail», affirme le président et directeur général de la FCCQ, Charles Milliard.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) fait valoir un récent sondage qui montre que 56 % des PME québécoises s’opposent à l’assujettissement de la francisation aux entreprises de 25 à 49 employés.

Renforcement du français au collégial

En enseignement supérieur, la CSQ accueille positivement «le gel des places dans le réseau collégial anglophone, l’encadrement des programmes en anglais dans les cégeps francophones et l’épreuve uniforme du français pour l’ensemble du réseau collégial».

«Ces annonces répondent à nos revendications d’un meilleur équilibre des places dans le réseau collégial et d’une amélioration du français dans les cégeps anglophones», affirme la présidente de la CSQ, Sonia Ethier.

La FTQ dit se réjouir de l’«imposition de mesures pour freiner la baisse de la fréquentation scolaire dans les cégeps francophones».

N’ayant pas préconisé l’imposition de la loi 101 au cégep, la Fédération des cégeps estime surtout que l’enjeu est ailleurs.

«L’enjeu étant pourquoi des jeunes veulent suivre une formation dans un cégep anglophone. C’est parce qu’il y a une pression du milieu des affaires, et une pression du milieu universitaire, et de la société en général. Il faut travailler d’abord sur le positionnement du français au Québec, que ce soit très clair que c’est la langue commune, c’est la langue de prestige, que c’est en français au Québec que l’on vit», affirme en entrevue le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, disant croire que le projet de loi pose des gestes importants sur cette voie.

M. Tremblay espère voir dans un plan d’action des «mesures proactives» pour soutenir «l’attractivité du réseau francophone».

«On préconise, par exemple, que le gouvernement profite du réseau collégial pour faire des gestes forts de diffusion de la culture francophone partout au Québec, dans les collèges francophones et anglophones», fait-il valoir.

Conditions à l’emploi

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) indique qu’elle demeurera vigilante à l’égard des nouvelles obligations d’affichage de poste, «l’exigence du bilinguisme demeurant nécessaire dans certains postes».

«La maîtrise d’une deuxième langue, notamment l’anglais, demeure une force économique importante pour la société québécoise», souligne le président et directeur général de la FCCQ, Charles Milliard.

Selon le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), Karl Blackburn, les limitations suggérées pourraient isoler les Québécois non francophones, lesquels auraient davantage de difficultés à trouver un emploi, faute de connaissance suffisante du français.

«Pour les nombreux secteurs aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, la loi proposée pose de sérieux défis», affirme M. Blackburn.

Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, estime plutôt qu’il était temps que l’on agisse pour arrêter la «lourde tendance (…) d’exigences de bilinguisme souvent farfelues de certains employeurs».

Selon la CSN, l’un des principaux indicateurs de l’anglicisation est l’omniprésence des exigences en anglais dans les critères d’embauche.

« La réécriture des articles portant sur l’exigence d’une autre langue est un message clair envers les employeurs et les tribunaux: l’exigence du bilinguisme lorsqu’elle n’est pas justifiée n’a tout simplement pas lieu d’être », souligne le président de la CSN, Jacques Létourneau.

Disant aussi avoir constaté une «dérive de différents ministères à bilinguiser les emplois», M. Létourneau dit espérer que les ministères comprendront le message et «qu’ils prendront les mesures nécessaires pour faire respecter la loi».

Ministère de la Langue française et Commissaire à la langue

La CSQ voit dans la création d’un poste de commissaire à la langue française et d’un ministère de la Langue française un «signal important et structurant quant à la gouvernance de l’enjeu linguistique au Québec».

Selon la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), ces initiatives montrent «tout le sérieux du gouvernement en matière de promotion et de défense de la langue nationale du Québec».

Statut bilingue des municipalités

Selon l’Association des municipalités de banlieue (AMB), qui représente 13 des 15 municipalités ayant un statut bilingue sur l’île de Montréal, le «statut bilingue permis à certaines municipalités devrait être maintenu dans la législation, incluant dans le cas d’une évolution démographique».

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) salue le fait que pour des municipalités qui possédaient déjà un statut de ville bilingue, «le fardeau de preuve est inversé et un tel statut n’est plus automatique».

«C’est une mesure juste puisque la démographie de plusieurs de ces municipalités a grandement évolué au cours des dernières décennies sans que jamais leur statut ne fasse l’objet de remise en question», affirme le SCFP.

Le français, seule langue de l’administration publique

«Il était grand temps que l’État cesse de communiquer en anglais avec les personnes morales domiciliées au Québec et encadre mieux ses communications écrites et orales avec les citoyens du Québec», soutient la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier.

De l’avis du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le projet de loi s’avère propice à «endiguer les perceptions d’un Québec où le bilinguisme institutionnel peut s’épanouir en toute quiétude».

«Avec ce projet de loi, M. Jolin-Barrette a non seulement placé l’exemplarité de l’État à l’avant-plan, mais il a aussi pris la mesure de plusieurs rapports révélant la déliquescence du français comme langue de travail au Québec. Cette mise à jour de la loi 101 vient ainsi colmater plusieurs brèches induites par l’action des tribunaux depuis l’adoption de la Charte de la langue française en 1977», soutient la présidente du SPGQ, Line Lamarre.

Écoles passerelles

Malgré un resserrement des règles qui permettent l’exemption de certains enfants de fréquenter l’école en français, la CSQ aurait souhaité que le gouvernement assujettisse les écoles privées non subventionnées à la Charte et «mette fin, une fois pour toutes, aux écoles passerelles».