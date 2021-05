Réforme de la loi 101: Québec a le droit de modifier sa section de la constitution

OTTAWA — Le gouvernement Legault a le droit de modifier la constitution canadienne pour y inscrire que le Québec forme une nation et que le français est sa langue officielle.

Cette affirmation n’est pas sortie de la bouche du parrain du projet de loi 96 qui vient réformer la «loi 101», Simon Jolin-Barrette, mais bien du premier ministre canadien Justin Trudeau qui appuie ses dires sur les analyses initiales des fonctionnaires fédéraux du ministère de la Justice.

M. Trudeau s’exprimait à ce sujet lors d’une conférence de presse à Ottawa mardi.

«Effectivement, le Québec a le droit de modifier une partie de la constitution pour souligner d’ailleurs des constats que nous avons déjà faits au niveau du gouvernement fédéral, c’est-à-dire que le Québec constitue une nation et que c’est une province où la langue officielle, c’est le français», a-t-il dit.

Dans les derniers jours, le premier ministre du Québec, François Legault, lui avait envoyé une lettre dans laquelle il plaidait l’importance d’agir pour protéger le français et défendait sa réforme.

M. Legault y explique, entre autres, pourquoi son gouvernement compte modifier, de façon unilatérale, sa section provinciale de la constitution, prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, afin d’y inscrire la reconnaissance du Québec comme société distincte et francophone.

«Il s’agit là d’un geste d’affirmation quant à notre responsabilité particulière et historique à l’égard de la pérennité de la langue française en Amérique», plaide-t-il dans sa missive.

M. Trudeau a réitéré que son gouvernement est tout à fait d’accord avec le fait d’en faire plus pour protéger la langue française, tant au Québec qu’ailleurs au Canada, tout en veillant à la protection des minorités linguistiques.

«Nous allons évidemment nous assurer qu’on est en train de respecter les protections qui sont là ailleurs dans la constitution, particulièrement pour les anglophones au Québec, mais je crois qu’il y a beaucoup de travail que nous allons pouvoir faire ensemble, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec», a-t-il insisté.

Ottawa compte-t-il donc s’opposer à certaines sections du projet de loi 96 qui visent les communautés anglophones au Québec? Là-dessus, M. Trudeau est resté plus prudent dans ses commentaires.

«Nous allons regarder le parcours de ce projet de loi, mais je peux rassurer tous les Québécois et tous les Canadiens que nous allons être là en tant que partenaire pour s’assurer et de la protection de la langue française et de la défense des droits», a-t-il conclu.