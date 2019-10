Réforme de l’industrie du taxi: les discussions reprennent avec Québec

MONTRÉAL — Les discussions ont repris entre certains représentants de l’industrie du taxi et le gouvernement du Québec, dans le cadre des travaux parlementaires sur le projet de loi 17.

L’Association des taxis des régions du Québec a indiqué lundi qu’il s’agissait de «discussions sérieuses» et qui ont toujours cours.

Cette association, qui représente des intermédiaires du taxi et des propriétaires de permis de taxi dans les régions urbaines et des municipalités rurales, affirme bénéficier de l’appui d’autres regroupements de l’industrie à Montréal et à Québec. Elle estime représenter environ les trois quarts des 8000 titulaires de permis de propriétaire de taxi au Québec.

L’ATRQ revendique une compensation plus importante pour les titulaires de permis de propriétaire de taxi. Elle revendique également une distribution plus équitable.

Elle demande aussi un encadrement «plus concurrentiel» face aux autres acteurs de l’industrie du transport rémunéré de personnes.