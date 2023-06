Réforme promise de l’assurance-emploi: lettre commune de trois partis

MONTRÉAL — Les travailleurs et les chômeurs ont assez attendu, lancent à l’unisson le Bloc québécois, le NPD et le Parti vert. Les trois partis viennent d’adresser une lettre conjointe à la ministre fédérale de l’Emploi pour qu’elle dépose sa réforme tant attendue de l’assurance-emploi.

La ministre Carla Qualtrough était censée déposer sa réforme à l’été 2022, selon sa lettre de mandat lorsqu’elle a été nommée ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap. Un an plus tard, la réforme n’a toujours pas été présentée.

Les problèmes avec le régime d’assurance-emploi ont surtout trait aux critères d’admissibilité: le cas des travailleurs saisonniers qui ne cumulent pas suffisamment d’heures de travail assurables, par exemple, ou celui des travailleuses en congé de maternité qui perdent leur emploi.

Pour la députée bloquiste Louise Chabot, une des trois signataires de la lettre, «c’est un manque de volonté politique» qui explique ce retard du gouvernement fédéral à déposer un projet de loi en ce sens.

«Ce qu’on en comprend, c’est que ça ne fait plus partie des priorités. On s’est fait flouer. Les travailleurs se sont fait flouer», a lancé Mme Chabot en entrevue jeudi.