Réfugiés ukrainiens: lâchez la paperasserie, il faut sauver des vies, dit le Bloc

OTTAWA — Les procédures auxquelles doivent se soumettre les réfugiés ukrainiens, en ce moment, «c’est juste trop long», estime le Bloc québécois qui implore Ottawa d’accélérer le pas.

«Arrêtez les critères, les paramètres, les tergiversations, les supputations. Arrêtez!», s’est exclamé mardi le chef bloquiste Yves-François Blanchet lors d’un point de presse qui suivait l’allocution devant la Chambre des communes du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ottawa s’est engagé à traiter en priorité les dossiers de ceux qui fuient l’Ukraine et a annoncé au début mars qu’il mettait sur pied une procédure simplifiée pour l’accueil d’Ukrainiens souhaitant venir au Canada.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé mardi que ce programme, l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, entrera en vigueur jeudi, soit deux semaines plus tard.

«Lorsque les gens sont exposés à recevoir des bombes, lorsque des gens plient bagage avec un balluchon et leurs biens personnels dans une vieille poussette pour sortir de l’Ukraine, tu ne leur demandes pas de faire des tests biométriques, tu ne leur demandes pas de remplir des papiers de visas», a lancé M. Blanchet.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, avait expliqué que le recours aux mesures biométriques vise à filtrer certaines demandes pour protéger le Canada de ce «risque de sécurité».

Le gouvernement veut notamment éviter d’accueillir des gens «comme ceux qui ont appuyé et ont combattu l’armée ukrainienne dans les huit dernières années dans le Donbass et d’autres qui travaillent contre les Ukrainiens et aident les troupes russes».

Selon le chef bloquiste, les tests de sécurité pourraient être réalisés à l’arrivée sur le territoire, «comme ça s’est fait dans le passé», et que l’argument du ministre pour justifier son «obstination» est «farfelu».

À son avis, le gouvernement du Canada saisit mal l’urgence de la situation et devrait mettre en place de toute urgence une «navette humanitaire», soit des vols nolisés pour récupérer tous ceux qui veulent fuir l’Ukraine, peu importe leur destination finale.

«Ce n’est pas une opération d’immigration, c’est une opération de sauvetage, a-t-il soutenu. Il faut sauver des vies de réfugiés ukrainiens.»

Depuis janvier, 8500 Ukrainiens sont arrivés au Canada à travers les voies et les programmes existants, a indiqué Immigration Canada.