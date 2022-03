Réfugiés ukrainiens: l’Assemblée nationale demande à Ottawa d’aller plus vite

QUÉBEC — L’Assemblée nationale demande d’une seule voix au gouvernement fédéral d’accélérer les procédures d’accueil au Québec des Ukrainiens qui fuient l’invasion russe.

Une motion a été adoptée en ce sens par les parlementaires de tous les partis mardi après-midi.

Des reportages ont fait état des démarches complexes et des tracasseries auxquelles font face les Ukrainiens qui veulent se réfugier au Canada.

La motion déposée par le premier ministre François Legault demande à Ottawa de leur faciliter la tâche et de presser le pas.

«Il faut faire notre part, a plaidé M. Legault en Chambre. Le Québec est prêt à faire sa part avec le gouvernement fédéral pour accueillir des familles ukrainiennes au Québec.»

La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a pour sa part rappelé que le Québec a une «longue tradition humanitaire» et a ainsi accueilli les vagues de réfugiés vietnamiens, afghans, syriens.

«On a un rôle à jouer comme Québécois, comme Canadiens, a-t-elle déclaré. Nous aussi, on a un rôle à jouer à l’Organisation internationale de la Francophonie, qui ne s’est toujours pas prononcée. Nous aussi, on a un rôle à jouer dans l’accueil humanitaire des gens qui viennent ici.»

Le Québec doit «continuer à faire pression sur Ottawa pour que l’accueil de ces personnes soit rapide», a-t-elle conclu.

«On le demande de façon insistante, pas une petite demande comme sur le coin de la table: il faut que ça bouge, puis que ça bouge plus vite», a pour sa part soutenu Manon Massé, de Québec solidaire.

«Au Québec, j’entends, on est prêt à accueillir, et nous aussi, il faut alléger pour que ça se passe plus vite, que ça se passe mieux.»

Le chef parlementaire péquiste, Joël Arseneau, a affirmé que cette solidarité avec les Ukrainiens est la seule position «qui soit moralement, voire humainement admissible et décente».

Il a ajouté que «l’accueil des réfugiés, la réunification des familles doivent être facilités, doivent être encore accélérés maintenant».

Selon ce qui a été rapporté, plus de 2,5 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l’agression russe il y a trois semaines.