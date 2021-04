Regard sur certaines des visites du prince Philippe au Canada au fil des ans

Le prince Philippe, duc d’Édimbourg, est décédé à 99 ans, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

La reine et le prince Philippe ont accordé beaucoup d’attention au Canada au cours de leur vie, chacun ayant visité le pays plus de 20 fois au fil des ans.

La liste ci-dessous comprend quelques visites notables du prince Philippe sans la reine ainsi que les visites officielles de la reine au Canada avec son mari.

___

1951: La princesse Élisabeth et son nouveau mari, le prince Philippe, effectuent une tournée d’un océan à l’autre du pays. Il s’agit de la visite inaugurale de la princesse Élisabeth au Canada.

___

1954: Le prince Philippe effectue une visite en solo de 20 jours dans diverses villes canadiennes, dont Ottawa et Vancouver.

___

1957: La reine et le duc d’Édimbourg effectuent une visite de quatre jours à Hull et à Ottawa, où ils ouvrent officiellement la session d’automne du Parlement. C’est la première visite de Sa Majesté en tant que reine.

___

1959: La reine et le prince Philippe effectuent une tournée de six semaines dans toutes les provinces et tous les territoires. Les faits saillants comprennent leur présence à l’ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent.

___

1962: Sur une période de 23 jours, le prince Philippe assiste à une conférence d’étude du Commonwealth et visite cinq villes de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

___

1964: La reine et le prince Philippe visitent Charlottetown, Québec et Ottawa pour assister à une commémoration des réunions de la Confédération qui ont eu lieu un siècle plus tôt.

___

1967: La reine et le prince Philippe passent six jours à Ottawa et à Montréal pour assister aux célébrations du centenaire du Canada et à l’Expo 67.

___

1967: Le prince Philippe se rend à Winnipeg pour ouvrir les Jeux panaméricains.

___

1969: Le prince Philippe visite six provinces en environ deux semaines pour étudier les activités liées au Prix du duc d’Édimbourg.

___

1970: La reine, le prince Philippe, la princesse Anne et le prince Charles visitent le Manitoba pour marquer le 100e anniversaire de l’entrée de la province dans la Confédération. Ils visitent également les Territoires du Nord-Ouest pour participer à son centenaire.

___

1971: La reine, le prince Philippe et la princesse Anne visitent la Colombie-Britannique pour marquer le centenaire de son entrée dans la Confédération.

___

1973: La reine et le prince Philippe visitent l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et l’Alberta. Ils soulignent le centenaire de la GRC, le centenaire de l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard dans la Confédération et le tricentenaire de Kingston, en Ontario.

___

1973: Moins d’un mois après leur visite précédente, la reine et le prince Philippe reviennent au Canada pour saluer les chefs de gouvernement lors des réunions du Commonwealth à Ottawa.

___

1976: La reine et les princes Philippe, Charles, Andrew et Edward visitent la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ils assistent également aux cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Montréal et restent pour regarder la princesse Anne participer à des épreuves équestres.

___

1977: La reine et le prince Philippe effectuent une visite de cinq jours à Ottawa pour marquer son jubilé d’argent.

___

1978: La reine et les princes Philippe, Edward et Andrew visitent Terre-Neuve, la Saskatchewan et l’Alberta, où ils participent aux Jeux du Commonwealth à Edmonton.

___

1982: La reine, accompagnée du prince Philippe, visite Ottawa pendant quatre jours pour signer la proclamation de la Loi constitutionnelle.

___

1983: La reine et le prince Philippe visitent diverses villes de la Colombie-Britannique au cours d’un séjour de trois jours.

___

1984: La reine et le prince Philippe visitent le Nouveau-Brunswick et l’Ontario pour les bicentenaires des deux provinces. La reine continue seule sa tournée au Manitoba.

___

1987: La reine et le prince Philippe visitent la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Québec au cours d’une tournée de 16 jours.

___

1989: Le prince Philippe effectue une visite de quatre jours pour assister à diverses cérémonies à Montréal.

___

1993: Le prince Philippe se rend en solo à Toronto et à Montréal pour diverses présentations et cérémonies.

___

1994: La reine et le prince Philippe visitent la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, où ils participent aux Jeux du Commonwealth à Victoria. Le duc d’Édimbourg fait également des escales dans les territoires du nord.

___

1997: La reine et le prince Philippe se rendent à Terre-Neuve pour célébrer le 500e anniversaire de l’arrivée de Jean Cabot. La reine visite également plusieurs villes de l’Ontario, tandis que le prince Philippe observe les dommages causés par les inondations au Manitoba.

___

2002: La reine et le prince Philippe effectuent une visite de 11 jours au Canada lors de la dernière étape de leur tournée du jubilé d’or du Commonwealth. Entre autres événements, elle procède à la mise au jeu officielle lors d’un match des Canucks de Vancouver, visite la Tombe du Soldat inconnu à Ottawa, assiste à un dîner à Rideau Hall avec 51 Canadiens distingués et offre à la GRC le cheval de police Golden Jubilee.

___

2005: La reine et le prince Philippe font une tournée de neuf jours en Saskatchewan et en Alberta pour célébrer les centenaires des deux provinces. Le voyage a été caractérisé par des torrents de pluie à presque chaque arrêt.

___

2010: Accompagnée du prince Philippe, la reine effectue un voyage de neuf jours au Canada, en commençant par un arrêt à Halifax où elle passe en revue une flottille de navires de guerre internationaux. La reine visite également Ottawa, Winnipeg, Toronto et Waterloo, en Ontario.

___

2013: Le prince Philippe effectue une visite en solo de deux jours à Toronto où il reçoit le plus haut rang de l’Ordre du Canada. Il remet également un drapeau régimentaire au 3e bataillon du Royal Canadian Regiment.