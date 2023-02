Régime des rentes: évitez les mesures punitives, disent retraités et syndicats

MONTRÉAL — Les «mesures punitives» envers ceux qui veulent prendre leur retraite avant 65 ans rebutent des organismes qui se font entendre, mercredi, lors de la consultation particulière sur le Régime des rentes. Ceux-ci préfèrent des mesures incitatives pour maintenir en emploi les travailleurs d’expérience.

Québec mène présentement une consultation sur le Régime des rentes, avec plusieurs pistes de réflexion, parmi lesquelles une hausse de l’âge minimal d’admissibilité à la rente et le maintien ou non des cotisations au régime pour ceux qui continuent à travailler après 65 ans.

Ainsi, l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic a invité à «éviter le mur à mur» face à la retraite, puisque certains emplois sont plus durs que d’autres.

Paul-René Roy, président de l’association, a ainsi proposé d’y aller plutôt par des mesures incitatives pour garder à l’emploi les travailleurs âgés de 60 à 65 ans.

Le ministre des Finances Eric Girard a souligné que le régime «est en bonne situation financière», mais qu’il faut en étudier les paramètres, puisque «le contexte a énormément changé».

Les Québécois vivent plus longtemps et étudient plus longtemps, donc la période pendant laquelle ils accumulent des revenus de retraite est comprimée, a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, une motion demandant au gouvernement de «s’engager à ne pas hausser l’âge minimal d’admissibilité au Régime des rentes du Québec», déposée par des représentants du Parti québécois et de Québec solidaire, n’a pas obtenu le consentement requis pour être débattue.