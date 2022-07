Région de Montréal: 3 arrestations pour blanchiment d’argent par la GRC

MONTRÉAL — Des accusations criminelles ont été portées mardi dernier contre trois hommes de la région de Montréal qui sont soupçonnés d’avoir blanchi plus de 18 millions $ en moins d’un an.

Yan Trépanier, 49 ans, de Laval, Andrew Barera, 35 ans, de Montréal, et Michael-Joey D’Opéra, 27 ans, de Laval, ont été impliqués dans le blanchiment d’argent et ils auraient des liens avec des organisations criminelles colombiennes, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’enquête de l’Unité mixte des produits de la criminalité a débuté en mars 2020 à la suite d’une information reçue de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis.

Lors de perquisitions effectuées en juillet 2021, les policiers ont saisi 46 000$ en argent comptant, des armes à feu et des dispositifs prohibés, un silencieux ainsi que des carnets de comptabilité.

La GRC signale que l’enquête a été menée en collaboration avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le Groupe de la gestion juricomptable (GGJ).

Les trois accusés comparaîtront au tribunal le 15 juillet prochain au Palais de justice de Montréal. Ils feront face à des accusations de recyclage de produits de la criminalité, de complot pour importation et possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et de possession d’armes et de dispositifs prohibés.