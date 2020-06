Région de Montréal: longue cavale d’un délinquant de la route lundi soir

MONTRÉAL — Un délinquant de la route qui a été impliqué dans quelques collisions qui ont fait deux blessés a finalement été arrêté après une longue cavale qui en a fait voir de toutes les couleurs aux policiers, lundi soir, dans la région de Montréal.

Sa fuite a débuté sur un territoire de l’extérieur de l’île de Montréal lorsqu’il a volé une automobile.

Vers 21h15, à l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Gamble à Montréal-Est, il a frappé une voiture en mouvement, blessant ses deux occupants, un adolescent de 17 ans et une femme de 18 ans, dont on ne craint pas pour la vie.

Le malfaiteur s’est emparé de leur véhicule avant de tenter d’en voler un autre un peu plus loin, sans succès cette fois.

Il a poursuivi sa fuite avec le véhicule accidenté avant de percuter une auto-patrouille du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), sans faire de blessé. Il était alors pourchassé par la police.

Le conducteur agité a ensuite quitté l’île de Montréal et s’est dirigé vers Boucherville, en Montérégie. Il a frappé une autre voiture de patrouille et a tenté de s’en emparer, mais cette fois, il a été arrêté.

L’homme de 39 ans sera interrogé par les enquêteurs qui tenteront de comprendre son comportement.