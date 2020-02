Règles parlementaires: Simon Jolin-Barrette dépose son projet de réforme

QUÉBEC — Une meilleure conciliation travail-famille offerte aux élus fera partie des enjeux soulevés dans le projet de réforme des règles parlementaires, déposé jeudi par le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette.

Avec son ambitieux projet de réforme en quatre volets, le ministre répond au voeu maintes fois exprimé par le premier ministre François Legault, qui se dit soucieux de rendre le parlement plus «efficace».

Pour rendre la politique plus attrayante pour les jeunes, et les femmes en particulier, on songe notamment à ajourner les travaux parlementaires à 18 heures, à ouvrir une halte-garderie au parlement, à prévoir un congé parental d’un an pour les élues enceintes, ou encore autoriser un congé spécial pour prendre soin d’un proche.

Mais le choix du gouvernement de forcer l’adoption sous bâillon de trois importants projets de loi en 18 mois de pouvoir fait craindre le pire aux trois partis d’opposition, inquiets devant la perspective de voir le gouvernement profiter de cette réforme pour diminuer leur temps de parole et bafouer leurs droits et privilèges.

Ils réclament d’avoir leur mot à dire dans la nouvelle mouture des règles parlementaires.

Avec sa réforme, le gouvernement dit souhaiter une meilleure «collaboration» entre les élus et assurer «une séparation plus nette» entre le pouvoir exécutif (le gouvernement) et le pouvoir législatif (l’ensemble des parlementaires de tous les partis) en commissions parlementaires.

En vertu du projet proposé, le président de l’Assemblée nationale aurait plus de pouvoir pour faire respecter le règlement et assurer «la discipline» au Salon bleu. Les partis d’opposition pourraient, en principe, poser davantage de questions au gouvernement en Chambre.

Les sous-ministres et présidents d’organismes seraient soumis à une plus grande reddition de comptes.

L’étude des crédits budgétaires alloués aux différents ministères, un exercice annuel de reddition de comptes qui tourne le plus souvent à un échange sur les questions d’actualité, serait resserrée.

Une nouvelle Chambre des affaires citoyennes serait créée, lieu de débats parallèle à ceux du Salon bleu, où les élus pourraient discuter de propositions émanant des citoyens ou étudier des projets de loi privés.

On explorera aussi la possibilité de permettre aux élus de s’absenter du parlement lors des votes en Chambre, en exerçant leur droit de vote à distance, par voie électronique.