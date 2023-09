REM: La pandémie, l’inflation et les imprévus ont ajouté 1,65 milliard $ à la facture

MONTRÉAL — La facture du REM atteint maintenant 8 milliards $, soit une augmentation de 26 % par rapport à la dernière estimation de 6,3 milliards $ présentée en 2018 lorsque le dossier avait passé l’étape du choix des soumissionnaires.

Les gestionnaires de CDPQ Infra, maître d’œuvre du projet, ont fait le point sur les coûts et l’avancement des travaux de l’infrastructure, mercredi.

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, s’est toutefois vigoureusement défendu de minimiser le dépassement de coûts, qui atteint 45 % par rapport aux 5,5 milliards $ projetés lors de l’annonce initiale en 2016, faisant valoir qu’il ne s’agissait plus du même projet puisqu’on avait ajouté des stations et une quarantaine de trains. Ces bonifications avaient porté l’estimation de 5,5 milliards $ à 5,9 milliards $ pour ensuite gonfler à 6,3 milliards $ lorsque confrontée à la réalité des soumissionnaires.

Quant aux antennes nord et ouest, qui se rendront à Deux-Montagnes et à Sainte-Anne-de-Bellevue, CDPQ Infra prévoit amorcer les tests au printemps prochain, mais Jean-Marc Arbaud a refusé de se prononcer sur une date de mise en service, se limitant à dire que la fin de 2024 était possible.

Jusqu’ici, les gestionnaires se disent très satisfaits des six premières semaines d’opération de l’antenne sud, entre Brossard et la Gare centrale, inaugurée en juillet. Bien que les pannes et pépins aient fait la manchette, le taux de fiabilité s’établit à 99 %, avec 8 heures de panne sur 880 heures d’opération. Plus d’un million de passagers ont été desservis jusqu’ici.