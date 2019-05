REM: le gouvernement Legault n’a pas encore fait de demande de prolongement

QUÉBEC — La Coalition avenir Québec (CAQ) s’est engagée en campagne électorale à prolonger le Réseau express métropolitain (REM) dans à peu près toutes les directions possibles, mais elle n’a pas encore fait sa demande officielle à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’instigatrice du projet.

C’est ce qu’a confirmé jeudi le ministre des Finances, Éric Girard. En commission parlementaire, il a indiqué que le conseil des ministres avait fait son choix parmi les priorités de prolongement et qu’une première lettre avait été envoyée à la Caisse en décembre, mais la demande officielle n’a pas encore été transmise.

Il répondait aux questions du porte-parole libéral aux finances, Carlos Leitao, qui souhaitait en savoir plus sur les tronçons qui seront priorisés.

Le plan du REM actuellement en chantier comprend une grande ligne qui va de Deux-Montagnes jusqu’en Montérégie (Brossard), en passant par le centre-ville de Montréal, mais aussi des antennes dans l’ouest de l’île et vers l’aéroport Montréal-Trudeau.

Or, la CAQ veut élargir le réseau pour Laval, ainsi que pour Boucherville et Chambly en Montérégie, et la ministre Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, a même évoqué une ligne qui irait vers l’est de l’île de Montréal.