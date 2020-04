Rémunération des préposés aux bénéficiaires: les négociations continuent

MONTRÉAL — Les négociations se sont poursuivies, lundi, entre le Conseil du trésor et les deux organisations syndicales qui représentent les préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, dans le but de rehausser leur rémunération.

Les négociateurs du Conseil du trésor, auxquels se sont joints des spécialistes en équité salariale, rencontrent leurs homologues de la FTQ, d’une part, et ceux de la Fédération de la santé et des services sociaux, d’autre part.

Des sources syndicales rapportaient lundi que des contacts ont aussi eu lieu durant le week-end entre les parties.

Ces discussions avaient commencé mardi dernier. Depuis, il a été convenu de réévaluer deux titres d’emploi: préposé aux bénéficiaires et auxiliaire aux services de santé et sociaux. Ces ASSS font le même travail que les préposés, mais à domicile.

Ce qu’est l’évaluation de l’emploi

L’évaluation des emplois est un processus qui prend normalement du temps et qui est basé sur de nombreux critères et 17 sous-facteurs: formation, autonomie, risques inhérents, responsabilités, efforts, qualifications et autres.

Les emplois sont ensuite classés selon un «rangement». Plus le rangement est élevé, plus l’emploi commande un salaire élevé.

Les préposés aux bénéficiaires sont actuellement au rangement 7. À titre comparatif, les infirmières auxiliaires sont au rangement 14 et les infirmières aux rangements 19 et plus.

C’est le premier ministre François Legault lui-même qui a insisté pour que ce dossier de la rémunération des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public soit réglé au plus vite.

On accuse une pénurie de préposés dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) depuis des années, et cela frappe encore plus durement depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Dans le secteur public, le salaire de base des préposés aux bénéficiaires est de 20,55 $ au premier échelon jusqu’à 22,35 $ au cinquième et dernier échelon.

À cette rémunération de base s’ajoute une prime pour ceux qui travaillent en hébergement et soins de longue durée, soit 180 $ par bloc de 750 heures de travail. Cette prime, qui devait prendre fin le 30 mars, a été prolongée in extremis pour six mois. Elle avait d’ailleurs été incluse dans les conventions collectives 2015-2020.

Dans ses demandes, la FSSS, affiliée à la CSN, revendique que les préposés touchent 25,27 $ au sommet de l’échelle. Et c’est sans compter les augmentations de salaire qui seront éventuellement accordées aux employés de l’État, dont ils bénéficieront également.