Rencontre des premiers ministres: la vaccination à l’ordre du jour

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau convoquera jeudi les premiers ministres pour une réunion virtuelle, et l’accélération de la vaccination contre la COVID-19 sera à l’ordre du jour.

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau a exprimé sa frustration face au rythme de vaccination des Canadiens contre le nouveau coronavirus.

Mardi, le Canada avait reçu près de 425 000 doses des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech, mais moins de 150 000 Canadiens avaient reçu le vaccin.

Lors de sa première conférence de presse de l’année mardi, M. Trudeau avait déclaré qu’il partageait les frustrations des Canadiens qui pensent que la vaccination devrait se faire plus rapidement.

Certaines provinces reconnaissent qu’il y a eu des obstacles sur la route pour administrer les vaccins, notamment pour acheminer le délicat produit Pfizer dans les régions éloignées.

Mais des premiers ministres, dont celui du Québec François Legault, ont indiqué que la véritable préoccupation dans les jours et les semaines à venir sera la capacité d’Ottawa à faire parvenir les vaccins aux provinces assez rapidement.

M. Trudeau avait manifesté son impatience, mardi, de voir les vaccins dormir dans les congélateurs au lieu d’être injectés «dans les bras des Canadiens vulnérables».

Mercredi, M. Legault a répliqué que c’était au gouvernement fédéral d’accélérer la cadence et de fournir davantage de vaccins.

«Au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD et sur les vaccins qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins et qu’il s’occupe, aussi, de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada», a lancé M. Legault en conférence de presse.