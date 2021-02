Rencontre du G7 vendredi: pressions de Boris Johnson pour la vaccination

OTTAWA — Le premier ministre britannique Boris Johnson discutera ce vendredi avec les autres chefs de gouvernement des pays du G7 des voies à suivre pour augmenter la distribution des vaccins contre la COVID-19.

Il entend notamment demander à son homologue canadien Justin Trudeau et aux autres leaders des pays les plus industrialisés d’augmenter leur contribution financière au programme COVAX dont le mandat est d’assurer aux pays les plus pauvres un approvisionnement approprié en doses de vaccin contre le coronavirus.

Boris Johnson a déjà confirmé que les doses en surplus du Royaume-Uni seraient confiés au programme COVAX qui a été mis sur pied l’année dernière par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Or, le Canada est le seul pays du G7 qui utilise son adhésion au programme pour distribuer des vaccins à sa propre population. D’ailleurs, le gouvernement Trudeau a été critiqué par les partis d’opposition et par certaines organisations internationales pour avoir annoncé que d’ici la fin de juin, il puiserait 1,9 million de doses dans le programme COVAX afin de les distribuer aux Canadiens.

Le Canada a déjà promis une contribution de 220 millions au programme COVAX.

D’autre part, le premier ministre Johnson entend utiliser la présidence du G7 qu’il assume cette année pour mousser un plan qui permettrait la création de nouveaux vaccins pour lutter contre des maladies mortelles et d’autres pandémies qui pourraient émerger dans l’avenir. Notamment, il proposera aux leaders du G7 d’assurer que dorénavant, le temps alloué au développement d’un vaccin passe de 300 à 100 jours.

La rencontre virtuelle des chefs de gouvernement du G7 sera la première depuis celle d’avril dernier qui avait elle aussi été tenue par visioconférence.