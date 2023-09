Rencontre entre Poutine et Erdogan sur l’accord sur l’exportation des céréales

Les pourparlers entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont débuté lundi, le dirigeant turc cherchant à persuader la Russie de relancer un accord permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales et d’autres produits de base à partir de trois ports de la mer Noire.

En juillet, M. Poutine a refusé de prolonger cet accord, négocié par la Turquie et l’Organisation des Nations unies un an plus tôt.

La Russie s’est plainte qu’un accord parallèle promettant de lever les obstacles aux exportations russes de denrées alimentaires et d’engrais n’avait pas été respecté. Elle a déclaré que les restrictions en matière de transport et d’assurance entravaient son commerce agricole, bien qu’elle ait expédié des quantités record de blé depuis l’année dernière.

Lors de l’ouverture des négociations, M. Poutine a déclaré qu’il était notamment disposé à discuter de l’accord sur les céréales.

L’approvisionnement alimentaire mondial dépend en grande partie de ces négociations.

Les données du Centre de coordination conjoint d’Istanbul, qui a organisé les expéditions ukrainiennes, montrent que 57 % des céréales en provenance d’Ukraine ont été acheminées vers des pays en développement, la principale destination étant la Chine, qui a reçu près d’un quart des denrées alimentaires.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Sotchi, station balnéaire russe située sur la mer Noire, où le président russe possède une résidence.

La rencontre a lieu dans un contexte marqué par plus de 18 mois de guerre et par la récente contre-offensive de l’Ukraine.

Lundi, l’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 23 des 32 drones qui visaient les régions d’Odée et de Dnipropetrovsk, mais n’a pas précisé les dommages causés par les drones qui ont réussi à passer.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que le ministre de la Défense Oleksii Reznikov serait remplacé cette semaine. Le poste exige de «nouvelles approches», a mentionné M. Zelensky, sans donner plus de détails.

Lundi, M. Reznikov a publié une photo de sa lettre de démission.