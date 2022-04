Renouvellement des passeports: des Canadiens craignent de manquer leur voyage

OTTAWA — Les Canadiens semblent désireux de s’aventurer dans des contrées lointaines pour la première fois depuis le début de la pandémie, mais les retards de passeport en tiennent certains en laisse.

Service Canada indique avoir constaté une forte augmentation de la demande de renouvellement de passeport, ce qui a entraîné de longues files d’attente et des délais plus longs pour les documents.

L’agence fédérale vise à traiter les passeports dans les 20 jours ouvrables pour les demandes par courrier, mais à l’heure actuelle, l’attente est en moyenne de 26 jours.

Service Canada affirme avoir traité près de 1,3 million de passeports entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, une forte augmentation par rapport aux quelque 360 000 passeports traités au cours de l’exercice précédent.

Les personnes qui prévoient de voyager au cours du mois prochain ont été poussées au début de la file d’attente, et l’agence affirme que le personnel fait des heures supplémentaires et travaille les week-ends pour fournir autant de documents de voyage que possible.

La conservatrice Michelle Rempel Garner et d’autres députés de l’opposition ont appelé le gouvernement à faire davantage pour renforcer les bureaux des passeports afin que les voyageurs puissent prendre la route.