Rentrée: les cégeps aussi frappés par le manque de travailleurs

Après avoir été épargnés au début de la pénurie de main-d’oeuvre, les cégeps sont maintenant aussi touchés par le phénomène, qu’il s’agisse d’employés de soutien, de professionnels ou de professeurs.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a fait le point à ce sujet, mercredi, lors de sa traditionnelle conférence de rentrée avant le début des cours.

Et, selon les deux présidents et la présidente de ses trois fédérations, le milieu des cégeps se retrouve également avec des postes affichés qui ne trouvent pas toujours preneurs, des collègues expérimentés qui doivent épauler les nouveaux embauchés en plus de s’occuper de leur propre tâche, des professionnels qui se tournent vers le secteur privé où ils sont mieux payés et des professeurs qui n’ont pas toujours les diplômes requis.

«On a besoin de monde. On n’en parle pas assez des cégeps», a lancé le président de la CSQ, Éric Gingras, aux côtés de ses trois collègues.

À titre d’exemple, 150 postes de personnel de soutien n’étaient pas encore pourvus, cette semaine, dans le réseau collégial public, alors que certains commencent les cours cette semaine, a relevé Valérie Fontaine, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur, affiliée à la CSQ.