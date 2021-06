Rentrée parlementaire de l’automne: «Il faut que je sois plus zen», dit Legault

QUÉBEC — À l’approche de la prochaine campagne électorale, le premier ministre François Legault s’attend à devoir affronter une opposition de plus en plus en plus agressive, qui testera sa capacité à demeurer zen et serein.

«Il faut que je sois plus zen», a commenté le premier ministre, vendredi, en conférence de presse, en traçant le bilan gouvernemental, au terme de la présente session parlementaire.

Il a qualifié son tempérament de «sanguin», avec une tendance à l’occasion à «montrer trop de caractère».

Il s’est donc engagé à tenter de ne pas se fâcher en Chambre, devant ses adversaires politiques, même quand les questions de ses rivaux le contrarient.

Récemment, M. Legault a montré des signes d’impatience, notamment lors de la démission forcée du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, à la suite d’une série de rapports accablants de la commissaire à l’éthique. M. Fitzgibbon est un proche du premier ministre.

Au sommet dans les sondages d’opinion, M. Legault dit vouloir, malgré sa grande popularité, demeurer «humble», ne pas céder à la tentation de l’arrogance, et ne rien tenir pour acquis à l’approche du prochain rendez-vous électoral, en octobre 2022.

Il dit n’avoir aucun projet de remanier son cabinet à court terme.

Le premier ministre prévoit faire une tournée des régions du Québec, à la mi-août, après avoir pris quelques semaines de vacances, en Estrie et dans Charlevoix.

Les travaux parlementaires reprendront en septembre à l’Assemblée nationale.