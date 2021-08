Rentrée scolaire : au revoir les bulles-classes, bonjour les activités parascolaires

MONTRÉAL — Les élèves québécois ne seront plus limités par leur bulle-classe et pourront s’inscrire à des cours d’option et à des activités parascolaires, a annoncé mercredi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en conférence de presse. Il n’y aura pas non plus d’école à distance.

De plus, les masques ne seront plus nécessaires «dans sa classe, à l’extérieur et dans les services de garde», a-t-il ajouté, bien qu’ils seront encore requis dans les autobus scolaires, les corridors et les aires communes.

«Au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre part à certaines activités qui seront considérées à haut risque» de transmission, a ajouté la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, aussi présente lors de la conférence de presse. Elle n’a pas pu préciser quelles seront ces activités, comme «plus d »élèves seront vaccinés, moins il y aura d’activités» réglementées.

Ces mesures sont plus restrictives que le «Plan pour la rentrée 2021» proposé en juin par le gouvernement, qui prévoyait une rentrée «sans masque ni couvre-visage pour tous», mais aussi plus permissive que ce que les élèves ont vécu l’année dernière.

«La grande nouveauté, c’est le vaccin», a expliqué le directeur médical de la protection de la santé publique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves Jalbert. Il considère aussi que «nous sommes tous plus compétents à combattre le virus», comme nous avons plus d’expérience.

«Filet scolaire»

Le ministre Roberge a aussi annoncé que 13 millions $ seront investis pour créer «un filet scolaire pour empêcher les jeunes de tomber». Avec ce montant, «des partenariats avec des organismes communautaires» permettront, dans chaque centre scolaire, d’avoir un «agent de liaison» chargé d’«entrer en contact avec les élèves qui ont décroché» pour évaluer leur situation et les diriger vers des ressources de soutien.

Il a cité la santé mentale des jeunes comme raison pour relâcher les mesures sanitaires, rappelant que le confinement prolongé de l’année dernière avait créé «des risques de décrochage, des risques de santé mentale, des risques de suicide, des risques de troubles alimentaires». «Il y a aussi des risques importants à contraindre les jeunes à ne pas avoir tous les services éducatifs», a-t-il ajouté.

Effort vaccinal

Le ministre Roberge a tenu à «remercier tous les parents et les jeunes» de 12 à 17 ans pour leur effort vaccinal, alors que «83 %» ont reçu leur première dose ou ont pris rendez-vous pour l’obtenir. Pour l’instant, moins de la moitié (47 %) des jeunes de cet âge sont entièrement vaccinés, selon les données de mercredi de l’Institut de la santé publique du Québec (INSPQ).

Il a cependant mis en garde contre la future quatrième vague propulsée par le très infectieux variant Delta et appelé les retardataires à se faire vacciner avant la rentrée. À cette fin, il a annoncé qu’«il y aura des initiatives de vaccination dans les quartiers où les taux de vaccination sont moins élevés» en amont de la rentrée et de nouvelles campagnes de vaccination en septembre.

Il y a 2126 cas actifs de COVID-19 au Québec en date de mercredi, selon l’INSPQ. Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs semaines. Les hospitalisations aussi sont à la hausse, avec 67 cas.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.