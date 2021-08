Rentrée scolaire: le masque en classe dans neuf régions

MONTRÉAL — La rentrée scolaire devra se faire avec un masque en classe, dans le transport scolaire et dans les aires communes pour les élèves du primaire et du secondaire, dans neuf régions, alors que le port du masque sera exigé dans moins de situations dans huit autres régions.

Ainsi, le port du masque même dans les classes sera requis dans le Centre-du-Québec, les Laurentides, Laval, Lanaudière, l’Estrie, la Mauricie, Montréal, l’Outaouais et la Montérégie.

Le port du masque ne sera requis que dans les aires communes et le transport scolaire en Abitibi-Témiscamingue, le Bas Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Capitale-Nationale.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en a fait l’annonce en conférence de presse, mardi à Montréal, aux côtés de sa collègue déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, aussi responsable de la Condition féminine, et du docteur Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique.

Pour le ministre Roberge, c’est la meilleure façon de planifier «une rentrée prudente».

C’est la progression du variant Delta qui explique ce resserrement des mesures sanitaires, bien que 85,2 % des jeunes de 12 à 17 ans ont eu une première dose de vaccin, a justifié le ministre Roberge. De même, 76,7 % ont soit reçu une deuxième dose, soit pris rendez-vous pour une deuxième dose.

À la maison

Comme le port du masque sera exigé généralement, il ne sera plus nécessaire de placer tous les élèves en isolement à la maison lorsqu’un cas de COVID-19 sera déclaré. Seul l’élève touché devra rester à la maison. Ses collègues de classe devront alors subir des tests de dépistage, a précisé le docteur Arruda.

L’idée est de maintenir les jeunes en classe le plus possible, afin de leur permettre de socialiser et d’être éduqués en présence de leur professeur, a insisté le ministre Roberge.

L’élève à la maison ne sera pas laissé sans ressources. Il y aura un suivi quotidien par l’enseignant, ainsi que des devoirs à faire, a promis le ministre Roberge.

«On est un des endroits au monde où les élèves ont le plus fréquenté l’école», a lancé avec fierté le ministre de l’Éducation, en prenant la peine de souligner le travail de tout le personnel de l’éducation, des enseignants aux professionnels, en passant par le personnel de soutien et les services de garde.