Rentrée scolaire: Trudeau annonce un financement de 2 milliards $

Ottawa transfère 2 milliards $ aux provinces pour mieux assurer la sécurité des enfants du pays dont la rentrée scolaire se fait ces jours-ci.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce dans une école de Toronto, mercredi.

Cette somme s’ajoute aux 19 milliards $ que M. Trudeau a déjà promis aux provinces et territoires pour les aider à faire face aux impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’économie et le système de santé.

Le financement sera alloué en fonction du nombre d’élèves de 4 à 18 ans dans chaque province et territoire.

Ainsi, l’Ontario et le Québec hériteront de la plus grande part du gâteau: 763,34 millions $ et 432,15 millions $, respectivement. Les sommes seront octroyées en deux versements — à l’automne 2020 et au début de l’année 2021 — pour offrir «du soutien pendant toute l’année scolaire», selon le communiqué publié au moment de l’annonce.

Le gouvernement fédéral calcule que les écoles pourraient ainsi améliorer leur système de ventilation, augmenter les mesures d’hygiène ou acheter de l’équipement de protection personnelle et des produits de nettoyage.

«Ce soutien est flexible alors les provinces, et ultimement les écoles, pourront s’en servir pour répondre à leurs besoins, que ce soit pour du désinfectant pour les mains ou encore pour l’apprentissage à distance», a dit M. Trudeau en faisant son annonce.

«Au cours des prochaines semaines, on va travailler main dans la main avec les provinces et les territoires pour que les fonds se rendent le plus vite possible», a-t-il promis.

«Ce sont mes collègues, les premiers ministres des provinces, qui ont la responsabilité d’assurer la sécurité de nos enfants en classe et celle des enseignants au travail. Mais notre gouvernement va être là pour les aider», a déclaré M. Trudeau.

Une somme supplémentaire de 112 millions $ ira aux Premières Nations pour la rentrée scolaire dans les réserves.

Les écoles ont été largement fermées à travers le pays depuis que la COVID-19 a commencé à se propager au Canada, à la mi-mars.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) dit qu’il réclame cette aide aux provinces depuis longtemps.

«On comprend les inquiétudes des parents. Et c’est exactement pour ça qu’on a poussé pour ces mesures depuis des semaines», a déclaré Jagmeet Singh dans un point de presse à Toronto, mercredi matin.

M. Singh s’est présenté devant une école primaire de Toronto, une heure avant l’annonce du premier ministre Trudeau.

À ses côtés, une députée provinciale ontarienne, Marit Stiles, s’en est prise au gouvernement provincial. L’élue néo-démocrate de Queen’s Park a également reproché à Ottawa d’avoir tant tardé à offrir cette aide aux provinces. «Quand tu remets ton devoir cinq semaines en retard, on ne te donnera pas un A», a-t-elle lancé.

«Nous avons besoin de classes plus petites. Donc les dollars (du fédéral) aux provinces devraient être attachés à cette exigence qui rend le retour à l’école plus sécuritaire», a réclamé le chef néo-démocrate, faisant fi du fait que l’éducation est de compétence provinciale.

—–

Les sommes maximales allouées par province et territoire:

– Alberta: 262,84 millions $

– Colombie-Britannique: 242,36 millions $

– Manitoba: 85,41 millions $

– Nouveau-Brunswick: 39,79 millions $

– Terre-Neuve-et-Labrador: 26,18 millions $

– Territoires du Nord-Ouest: 4,85 millions $

– Nouvelle-Écosse: 47,88 millions $

– Nunavut: 5,75 millions $

– Ontario: 763,34 millions $

– Île-du-Prince-Édouard: 10,39 millions $

– Québec: 432,15 millions $

– Saskatchewan: 74,90 millions $

– Yukon: 4,16 millions $