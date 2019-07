Réouverture cet après-midi de la plage du Parc national d’Oka

Bonne nouvelle pour les citoyens des Laurentides et des environs qui cherchent des moyens pour se rafraîchir avec la réouverture samedi après-midi de la plage d’Oka, un endroit très prisé des familles avec de jeunes enfants.

La baignade à la plage d’Oka est à nouveau permise ainsi que l’ensemble des activités nautiques, telles que le canot, le kayak, le surf à pagaie ou le pédalo, selon ce qu’a indiqué la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

La plage du Parc national d’Oka a été fermée à la baignade mardi à la suite d’un problème du réseau d’égout municipal. Il s’agissait d’une fermeture préventive, en vertu de l’article 83 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les correctifs requis ont été réalisés et l’eau de cette plage est maintenant conforme aux normes de qualité bactériologique établies par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Selon les prélèvements effectués le 4 juillet, la plage du parc d’Oka secteur Est reçoit la cote B et la plage du parc d’Oka secteur Ouest se voit attribuer la cote A.