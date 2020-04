Réouverture des écoles: le trio Rizqy-Labrie-Hivon veut des réponses du ministre

QUÉBEC — Ce sera au tour des partis d’opposition de questionner le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, sur la réouverture des écoles lors d’une commission virtuelle, jeudi après-midi.

Québec a annoncé lundi le déconfinement des garderies et des écoles primaires le 11 mai, sauf dans le grand Montréal, où ce sera à compter du 19 mai. Le retour en classe se fera sur une base volontaire.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités vont rester fermés jusqu’à la rentrée de l’automne.

La porte-parole du Parti québécois en éducation, Véronique Hivon, souhaite que le débat virtuel de jeudi fournisse des réponses aux parents et aux enseignants qui demeurent incertains.

Elle s’attend toutefois à ce que l’exercice soit «très frustrant» car les partis d’opposition n’auront que très peu de temps — une heure — pour échanger avec le ministre.

«Il reste énormément de travail à faire, a déclaré Mme Hivon en entrevue. Pour les directions d’école, les enseignants, c’est vraiment une course contre la montre. (…) Ça demande énormément de réorganisation.»

Par exemple, le gouvernement impose un maximum de 15 élèves par classe. «Comment va-t-on choisir les 15 enfants?» se demande-t-elle. S’il y a débordement, qui ira dans un autre local, avec un autre enseignant?

Le Parti québécois propose des demi-journées d’école, ou des journées alternées, ce qui «réconforterait» l’ensemble des acteurs, selon lui.

Cette proposition figure au haut de la liste des quelque 700 commentaires amassés en 12 heures sur la page Facebook de la députée Hivon.

L’idée de faire l’école à temps partiel plaît également à la députée de Québec solidaire Christine Labrie.

Elle-même mère de trois enfants, elle estime que contrairement à ce que prétend le ministre Roberge, le plan de réouverture des écoles n’a rien de «graduel».

«Du jour au lendemain, les enfants vont tous y retourner en même temps, alors qu’on ne leur permet pas, par exemple, de recommencer à fréquenter les parcs, de jouer avec leurs voisins!»

Elle se demande pourquoi le Québec est le premier à rouvrir ses écoles primaires, alors qu’il recense le plus de décès liés à la COVID-19.

Selon elle, les parents qui souhaitent garder leurs enfants à la maison sont placés devant un «faux choix», car rien n’indique qu’ils seront soutenus financièrement s’ils choisissent de ne pas retourner au travail.

«Est-ce que ce sont seulement les parents qui peuvent se le permettre financièrement qui vont vraiment avoir le choix?» a-t-elle demandé.

Mme Labrie considère par ailleurs que le plan du ministre Roberge n’est pas un plan à proprement dit, mais une série de «balises pour élaborer un plan» qui auraient pu être présentées aux écoles il y a des semaines.

Qu’est-ce qu’on offrira aux enfants qui seront à la maison? Pourront-ils bénéficier d’un suivi plus accentué? Mme Hivon aimerait que l’on puisse permettre aux enfants de se brancher virtuellement à leur classe.

Les Montréalais ne sont pas prêts, dit Rizqy

Pour sa part, la députée libérale Marway Rizqy dit vouloir se concentrer sur la question du respect des normes de salubrité de l’Institut national de santé publique (INSPQ).

En d’autres mots, comment assurer la sécurité de tous? Les écoles vont-elles pouvoir «désinfecter de manière systématique» tel que recommandé?

Mme Rizqy, qui estime que «le feu est pris» dans la métropole, demandera au ministre de repousser la date de réouverture des écoles dans la grande région de Montréal.

«Pour Montréal, c’est clair que c’est précipité, déclare-t-elle. On l’a vu avec les CHSLD et maintenant nos hôpitaux, et moi dans mon comté je peux vous parler de Sacré-Coeur. On a d’autres alertes sous le radar.»

Elle propose d’attendre 14 jours après la réouverture des écoles en région avant de penser au déconfinement à Montréal.

«On est habitué de se passer la rondelle»

Le trio Rizqy-Labrie-Hivon est reconnu comme une machine bien huilée qui s’est illustrée dans le passé face au ministre.

Que ce soit dans le dossier des maternelles 4 ans ou des commissions scolaires, les députées «partagent beaucoup des mêmes préoccupations» et peuvent «se compléter», dit Véronique Hivon.

«On est habitué de se passer la rondelle, affirme-t-elle. On a cette agilité-là de pouvoir se compléter en commission parlementaire. On est habitué de travailler ensemble.»

Le débat virtuel avec Jean-François Roberge se tiendra jeudi de 15 h à 16 h. Il sera diffusé sur le canal de télévision de l’Assemblée nationale ainsi que sur sa page web.