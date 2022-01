Réouverture des restaurants et reprise du sport le 31 janvier, annonce Legault

MONTRÉAL — Québec jette du lest et annonce la réouverture des restaurants, ainsi que la reprise du sport pour les jeunes, dès le 31 janvier. Les salles de spectacles et les cinémas pourront quant à eux rouvrir le 7 février.

C’est ce qu’a annoncé, mardi, le premier ministre François Legault en conférence de presse à Montréal. Il était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

M. Legault a déclaré que la diminution du nombre d’hospitalisations en raison de la COVID-19 rendait possibles certains assouplissements aux mesures sanitaires.

En plus d’autoriser la réouverture des restaurants (à 50 % de leur capacité) et la reprise du sport pour les jeunes de 18 ans et moins, Québec permettra dès lundi à deux bulles familiales de se réunir à l’intérieur d’une résidence.

Des assouplissements seront également permis dans les résidences pour personnes âgées.

Quant aux salles de spectacles et aux cinémas, ils devront patienter jusqu’au 7 février pour rouvrir à 50 % de leur capacité, a indiqué le premier ministre, qui affirme vouloir procéder par étapes et avec prudence.

«Je vous disais la semaine passée qu’on voyait la lumière au bout du tunnel. Je pense qu’on peut dire aujourd’hui qu’on est sortis du tunnel, a-t-il déclaré. Par contre, le train de la Santé est « magané ». (…) Il faut y aller mollo.»

M. Legault a par ailleurs annoncé mardi que le ministre de la Santé allait présenter en février son plan de «refondation» du système de la santé.